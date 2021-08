17. sezona serije Umorstvo u Midsomeru na malim ekranima

Bono Vox na Crvenom tepihu 27. Sarajevo Film Festivala – Jako je dobro biti ovdje i čini mi se kao da nisam bio tu jako dugo, a opet se čini kao kratko. To je kao da postoje dva Sarajeva – stvarno i magično. Ono jedno u kojem živiš i radiš naspram onog koje nosiš sa sobom u svijet – to jedno mitsko Sarajevo. To mjesto zabave, magije koje je i dalje, za mene, glavni grad suživota. Ovo je divan grad i ovo je odličan Festival. Mislim da je ovaj Festival gotovo kao vezivno tkivo između ta dva Sarajeva – on