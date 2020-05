Natječaj za 18. Festival prvih – Prijavite se!

Natječaj za 18. Festival prvih je otvoren do 25. lipnja 2020.

Umjetnička organizacija Studio Artless otvara natječaj za prijavu radova za 18. Festival prvih. Radovi na temu: Potreba za stanom i stambena politika mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, pod uvjetom da autor u tome mediju radi po prvi put. Natječaj je otvoren do 25. lipnja 2020. Prijave s opisom rada, kratkom biografijom autora i kontaktom pošaljite na [email protected] Zbog mogućnosti održavanja festivala u online obliku, radovi bi se trebali i tome prilagoditi. Festival prvih planira se kao i prethodnih godina održati u Centru kulture na Peščenici – KNAP tijekom listopada 2020.

Središnju temu 18. Festivala prvih inspirira i zvučna i prostorna instalacija mlade umjetnice Nikoline Butorac (1986.), PRAZNINA DOMA/(Ne)vidljivi nomadi, nagrađena na 16. Festivalu prvih 2017. godine. Butorac kroz niz intervjua i jestivi plan stana propituje potrebu za vlastitim domom/stanom i označava je fikcijom nedostupne mladim ljudima. Stambeno je pitanje predmet njezinog dugotrajnijeg umjetničkog interesa, jer problem osjeća dubinski svojim. Naime, u Hrvatskoj 70 do 80% mladih u dobi od 18 do 34 godine još uvijek živi s roditeljima, jer si ne mogu priuštiti skupi najam ili kredit.

Butorac se pita hoće li time što nema novaca za vlastiti dom imati život otvoreniji za promjenu i isprobavanje života u drugim zemljama? Koliko je na takav način života i razmišljanja prisiljena, a koliko to uistinu želi? Ako postoje druge opcije – koje su one?

U postavci teme festivala za 2020. suprotstavljaju se individualna potreba i nužnost te društvene (ne)mogućnosti njezinog rješavanja. Prema francuskom sociologu Pierreu Bourdieu, u Social structures of Economy između pojedinca i stanja nekretnina stoji stambena politika. Ključni pojmovi kojima se opisuju problemi stambene politike su priuštivost (troškovi stanovanja u odnosu na visinu dohotka), pristupačnost, kvaliteta stambenog fonda i integrativnost (utjecaj na društvenu kohezivnost i stabilnost) (Bežovan, 2003.). Bourdieu ističe kako kupnja nekretnine nije isključivo ekonomska transakcija nego i društvena, budući da je povezana s biološkom i socijalnom reprodukcijom.

Prijeka potreba ne može se lako zadovoljiti zbog komodifikacije stambenih prostora: stanovi su postali roba visokih cijena kvadrata i nepovoljnih kredita, uz visoke cijene. Kroz privatizaciju stambenog fonda koja se dogodila tijekom tranzicije stanovi su prepušteni tržišnoj regulaciji. Stambene politike gradova i države u relativno malom postotku zbrinjavanju socijalne slučajeve i braniteljsku populaciju, a tek odnedavno postoje mogućnosti državnog subvencioniranja kredita za mlade do 45 godina. Fond javnih stanova je vrlo malen i ne može služiti kao regulator/korektor stanja na tržištu.

– Sva ta pitanja i probleme smatramo izuzetno poticajnima za umjetnička istraživanja, za diskurzivne programe i umjetničke radionice kojima ćemo oblikovati program 18. Festivala prvih – poručuju organizatori.

