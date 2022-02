6. sezona serije Vikinzi od ponedjeljka na TV

Lara Cvjetko zlatna i u Sarajevu, Petrunjela brončana Nakon bronce Ane Viktorije Puljiz (do 52 kg) na početku European Opena u Sarajevu, nedjelja je donijela još dvije medalje za hrvatske judašice. Lara Cvjetko (do 70 kg) je osvojila zlato, a Petrunjela Pavić (do 78 kg) brončanu medalju. Gdje god Lara Cvjetko nastupila, vrati se s medaljom. Pregled je to posljednjih mjeseci mlade hrvatske judašice, koja je nakon zlata na Grand Prixu Portugal, došla i do zlata na European Openu u Sarajevu. Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) se iz glavnog grada BiH vraća s brončanom medaljom oko vrata, a Zagrepčanka