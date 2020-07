8. Ljetni Diskont kulture

– Diskont kulture prigoda je da u CeKaTe-u uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima. Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna. Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE. Ove godine očekuje vas bogat program…koncerti, predstave, stand up show, čitanje priča, književne večeri i radionice za djecu. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti. Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani. Za sva događanja, osim za predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu – poručuju organizatori.

Koje kulturne događaje možete pogledati od 13. – 19. srpnja 2020.

Ponedjeljak 6.7. – Petak, 17.7. od 11 do 13 sati MAKE, CREATE, INNOVATE / COOL SCHOOL BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU /

Počelo je Cool School ljeto na Trešnjevcu uz kreativne radionice za osnovnoškolce (od 7 do 14 godina). Želja, snovi i nada – univerzalne su ideje koje svi težimo ispuniti. Ideja je da s tisuću želja učinimo pozitivnu promjenu i pomognemo djeci da na zabavni i kreativan način potaknu i druge na stvaranje novog, boljeg svijeta.

Likovna radionica – Vesna Šantak, od 6. – 17.7. 2020.

Stvaramo čudesni svijet u kojem u harmoniji živimo zajedno sa florom i faunom, kako bi se zajedno usmjerili prema pozitivnom i podržavajućem na planeti Zemlji. Kroz kreativnost i maštu djeca će izraziti svoje doživljaje kroz različite materijale. Svoje će dobre želje slikati, crtati, izrađivati kolaže i skulpture od recikliranog materijala. Također, djeca će izrađivati svoju društvenu igru na temu dobrih želja. Dijete samo kreira društvenu igru izrađujući figurice, karte, osmišljava tekst, ispisujući na kartice pozitivne misli, dobre želje i sve ono što dijete inspirira i donosi radost. Stvaramo za sebe, ali i za prijatelje! Jer, poklanjanjem, rastemo i mi.

Origami – Krešimir Rajki, od 13. – 15.7.2020.

Uz pomoć Kreše naučit ćemo kako oblikovati čitav jedan svijet od papira; i naši origami oblici također će poslužiti kao vrlo lijep poklon drugoj osobi.

