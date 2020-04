Bestseleri: Dostava na kućni prag- Preporuka na engleskom jeziku

– Izvanredno razdoblje izolacije koje nas je sve zateklo nespremne mnogi su prepoznali kao savršenu priliku da u nekom pogledu unaprijede vlastita znanja i sposobnosti. Čitanje romana na stranom jeziku može biti istovremeno korisno i zabavno. Bilo da ste se čitanju na engleskom jeziku okrenuli s ciljem učenja ili usavršavanja jezika, ili pripadate skupini knjigoljubaca koji nestrpljivo iščekuju svaki novi naslov iz pera svojih omiljenih autora i često ne mogu dočekati prijevod na hrvatski jezik, i za jedne i druge imamo rješenje. WEBSHOP ZNANJE nudi široku ponudu najaktualnijih naslova objavljenih na engleskome jeziku, a u nastavku vam donosimo naš izbor najpopularnijih… – poručuju iz Znanja.

Krenimo s nezamjenjivim Stephenom Kingom i romanom The Institute za koji New York Times kaže da je možda čak i najstrašniji autorov roman ikad! Iz Instituta još nitko nikad nije pobjegao. Psihički zastrašujuć poput Firestartera, i uz spektakularne klince poput onih iz romana To, The Institute je dramatična priča o dobru i zlu u svijetu u kojem dobri dečki ne pobjeđuju uvijek…

Nastavak Sluškinjine priče, The Testaments iz pera Margaret Atwood, dobitnice nagrade Booker 2019., donosi priču 15 godina nakon što je Fredova zakoračila u nepoznato, s eksplozivnim testamentima triju žena iz Republike Gileada. Atwood poručuje čitateljima knjige ‘Dragi čitatelji: Sve što ste me ikada pitali o Gileadu inspiracija je za ovu knjigu. Pa, gotovo sve! Druga inspiracija je svijet u kojem živimo’.

Dvadeset godina nakon što je objavio Charliejev svijet, Stephen Chbosky se vraća s horor pričom Imaginary Friend. Chbosky koristi stanovnike Mill Grovea kao utjelovljenja strave, prikazujući njihove svakodnevne strahove ukorijenjene u mnogo mračnijim silama. Strava u romanu Imaginary Friend je multidimenzionalna – natprirodna, ali i potpuno ljudska, pokazuje nam što se događa kad pustimo da se naše osobne traume pomiješaju sa sumnjom i strahom…

Ako se još uvijek niste navukli na Witchera sada je pravi trenutak za to. Andrzej Sapkowski, dobitnik nagrade World Fantasy Lifetime Achievement, odvest će vas u Riviu i upoznati s Geraltom, mutantom programiranim za čuvanje moralne i biološke ravnoteže svijeta. Osim što je zabavno štivo, s Witcherom se možete kasnije družiti i u videoigri i kroz Netflixovu TV ekranizaciju. The Witcher: The Last Wish na engleskome jeziku dostupan je na našem webshopu za samo 89kn!

Čekali su vjekovima. Sada je vrijeme… Roman Children of Ruin slijedi izvanrednu priču Children of Time iz pera Adriana Tchaikovskog, dobitnika nagrade Arthur C. Clarke. Postavljena u istom svemiru, Children of Ruin donosi nove likove i uzbudljivu novu naraciju.

Na laži je moguće izgraditi život iz bajke, ali postoji rizik da ga upravo ta pomno skrivena tajna i razori… The Stranger Harlana Cobena poslužio je kao predložak za istoimenu TV seriju na Netflixu. Stranac će se pojaviti neočekivano, u nekom baru, na parkiralištu ili u trgovini. Motivi su mu nejasni, no informacija je neupitna. Šapne vam svega nekoliko riječi i nestane, ostavivši vas u ruševinama svijeta koji ste tako naporno gradili. Pročitajte i hrvatski prijevod knjige u izdanju nakladničke kuće Znanje.

Svaka obitelj ima tajnu. I svaka tajna priča neku priču. Očaravajuć i hrabro maštovit, debitantski roman Rene Rossner Sisters of the Winter Wood poziva vas da uđete u čarobni svijet tajni, obiteljskih veza i bajki koji se provlače kroz povijest. Savršeno za obožavatelje romana Katherine Arden.

Chain of Gold prvi je roman iz nove trilogije Cassandre Clare, The Last Hours, koji donosi priču o Shadowhuntersima iz Edvardijanskog Londona. Dobrodošli u Edvardijanski London, vrijeme električnih svjetala i dugih sjena, slavlja umjetničke ljepote i divlje potrage za užitkom, dok demoni vrebaju iz mračnih zakutaka…

Od autorica međunarodnog bestselera Ona između nas, Greer Hendricks i Sarah Pekkanen, stiže An Anonymous Girl, novi psihološki triler o istini, lažima i smrtonosnoj opsesiji.

Kad se Jessica prijavi na psihološku studiju koju provodi tajanstveni dr. Shields, misli da će odgovoriti na nekoliko pitanja, prikupiti novac i otići. No kako pitanja postaju sve invazivnija, počinje se bojati da joj čitaju misli… i znaju sve tajne.

