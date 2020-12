Na Božić: Šibenik za sva vrimena

Najiščekivaniji film sezone Wonder Woman 1984 Nakon višemjesečnog čekanja, jedan od najvećih blockbustera svih vremena Wonder Woman 1984 u kina stiže, u distirbuciji Blitza, taman uoči blagdana i to u najprestižnijim IMAX, 4DX i 3D kino formatima. Fantastična Gal Gadot se vratila ulozi hrabre Amazonke u nastavku velikog DC kino hita iz 2017. godine koji je postao akcijski film s najvećom zaradom u povijesti koji je režirala žena. I ovaj je nastavak režirala Patty Jenkins. Za razliku od prvog filma čija je radnja smještena u vrijeme Prvog svjetskog rata, nastavak priče o Diani Prince smješten je, kako i naslov kaže,