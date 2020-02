Dani Malte na Festivalu arheologije Europske unije

Zagreb…

Dani Malte jedno je od niza događanja u sklopu Festivala arheologije Europske unije tijekom kojeg, u Arheološkom muzeju u Zagrebu, 26 država članica Europske unije predstavljaju arheološku kulturnu baštinu svoje zemlje

U utorak 11. veljače 2020. s početkom u 19.00 sati, održat će se otvorenje izložbe „Arheologija Malte kroz vjekove” u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Izložba plakata Arheologija Malte kroz vjekove daje uvid u glavna arheološka nalazišta na Malti i Gozu, počevši od prvog ljudskog naselja na Malti u neolitiku, sve do srednjovjekovnog razdoblja. Izložbu dopunjuje videozapis na kojem se prikazuju razni muzeji i nalazišta koja se odnose na ta razdoblja. Autori izložbe su Sharon Sultana, David Cardona, Nathaniel Cutajar, a izložba ostaje otvorenja do 23. veljače 2020. godine.

U srijedu 12. veljače 2020. s početkom u 12.00 sati, Sharon Sultana, održat će predavanje The Wonders of the UNESCO World Heritage Megalithic Temples of Malta. Bogata kulturna baština Malte rezultat je nasljeđa koje su ostavili svi oni koji su, na ovaj ili onaj način, milom ili silom boravili na Malti tijekom više od 7000 godina, sve do dana kada je zemlja stekla neovisnost 1964. godine. Unatoč svojoj maloj površini, Malta ima tri lokaliteta na listi svjetske baštine UNESCO-a: pretpovijesne megalitske hramove, hipogej u Ħal Saflieni i glavni grad Vallettu. Predavanje je usredotočeno na razdoblje hramova (3600.–2500. pr. Kr.), odnosno jedinstvene megalitske strukture – kako iznad, tako i pod zemljom te na predmete koji su pronađeni u njima.

Festival arheologije Europske unije odvija se pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta u prvoj polovici 2020. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Organizatori Festivala: Europsko udruženje arheologa, Arheološki muzej u Zagrebu

