Glazbeni program: Dvije glazbene poslastice za kraj tjedna

10 lip., 2020

Pula…

Jučer je na konferenciji za medije predstavljen glazbeni program u INK za kraj tjedna. Konferenciji su nazočili autori i izvođači dviju koncertnih večeri: Charlene Farrugia Božac, Branko Okmaca, Sandro Vešligaj i David Kumpare.

Na rasporedu INK GK Pula za 12. lipnja 2020. u 20.00 sati je koncertna promocija CD-a „Cro-Classic-Ethno“ DUO Kumpare-Vešligaj. „Cro-Classic-Ethno“ je prvijenac komornog dua Kumpare-Vešligaj s djelima hrvatskih skladatelja za klarinet i klavir kojima je osim suvremenog glazbenog jezika implementiranog u klasičnim formama zajedničko i inspiracija folklorom. Na albumu se nalaze djela Bjelinskog, Cossetta, Milottija, Okmace i Uhlika. Sami izvođači kažu da je ovaj album logičan slijed i rezultat njihovog rada na izvedbi djela hrvatskih skladatelja i poticanju pisanja novih skladbi za ovaj duo.

Album je izdan u studenome 2019. od strane diskografske kuće MENART. Ovaj višestruko nagrađivan pulski duo čine klarinetist David Kumpare i pijanist Sandro Vešligaj.

A na rasporedu za 13. lipnja 2020. u s početkom u 20.00 sati je klavirski koncert Charlene Farrugia Božac Samo najbolje.

Program:

F. Liszt: Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata

F. Chopin: Andante spianato et Grande Polonaise Brillante op. 22 u Es-duru

F. Liszt: Mađarska rapsodija br. 6

***

C. Saint Saens: Etide op. 111, br. 1., 4. i 6.

A. Ginastera: Sonata za klavir br. 1, Op. 22

Allegro marcato / Presto misterioso / Adagio molto appassionato / Ruvido e ostinato

A. Ginastera: Tres Danzas Argentinas Op. 2

Charlene Farrugia Božac je već u ranoj dobi prepoznata kao posebno nadareno dijete, te je od strane glazbenih kritičara nazvana “enfant terrible“ malteškog pijanizma. Spada među najistaknutije i najuspješnije malteške glazbenike. Dobitnica je prestižne nacionalne nagrade u kategoriji koja se dodjeljuje za iznimna postignuće na polju međunarodne umjetničke karijere, a koju dodjeljuje Arts Council of Malta. Jedna je od ambasadorica neprofitne globalne krovne organizacije za glazbenu kulturu i kulturnu diplomaciju EMMA for Peace pod patronatom UNESCO-a i pokroviteljstvom glavnog tajnika Vijeća Europe te počasnim predsjednikom proslavljenim talijanskim dirigentom Riccardom Mutijem. Od 2001. godine uvrštena je u Hubnersovu „Who is Who“ enciklopediju poznatih i uspješnih ljudi. Odbor za posebne zasluge Londonske Kraljevske glazbene akademije dodijelio joj je nagradu kojom je postala pridruženi član Londonske Kraljevske akademije. Kao solistica nastupila je s malteškom nacionalnom filharmonijom u dobi od nepunih 13 godina te tako postala najmlađa solistica koja je ikada nastupila s ovim orkestrom. Od tog je nastupa njezina karijera strelovito napredovala. Nastupala je s orkestrima poput: Karlovy Vary Symphony Orchestra, European Union Chamber Orchestra, Blackheath Halls Orchestra, Rotterdam Ensemble, Winter Green Orchestra, Kaliningrad Philharmonic Orchestra, Arad State Philharmonic Orchestra, Camerata Austriaca, Portland Civc Orchestra, Russian Gnessin’s Academy of Music Orchestra, Hrvatskim komornim orkestrom, Orpheus Academy Orchestra, Altaiskim državnim simfonijskim orkestrom, Lisbon Metropolitan orkestrom i drugim važnim ansamblima. Nastupala je diljem svijeta u značajnim dvoranama kao što su: Smetana Hall, Velikoj dvorani Ujedinjenih Naroda u New Yorku, Oriental Arts Centre u Šangaju, Bozar Hall, Princess Grace Theatre, da spomenemo samo neke. Snimala je za prestižne diskografske kuće poput: Naxos Records, Sony Classical Records, Navona Records i Grand Piano Records. Njezine su izvedbe prenosili BBC Radio 3, RAI 3 i ORF RADIO OEI. Nastupala je pred eminentnom publikom: Britanska kraljevska obitelj, Prince Richard – Duke of Gloucester, Roger Moore, Ringo Star, David Cameron te predsjednicima i premijerima država Commonwealtha – da nabrojimo samo neke. Diplomirala je na Royal Academy of Music u Londonu u klasi Diane Ketler, a doktorirala u klasi prof. Kennetha Hamiltona. Usavršavala se u klasi prof. Borisa Petrushanskog. Bavi se i pedagoškim radom – trenutno predaje kao docentica na Odsjeku studija klavira Muzičke akademije u Puli.

Foto: Press