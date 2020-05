Hrvatski model testiranja predstavljen Fifi i Uefi

– UEFA i FIFA su sjajno reagirali na predloženi model hrvatskih stručnjaka predvođenih predsjednikom Zdravstvene komisije HNS-a prof.dr. Draganom Primorcem. S ponosom ističem da smo prvi nogometni savez koji sustavno, primjenom cjelovitog modela epidemioloških mjera uključujući i genetičko testiranje, radi značajan iskorak u borbi protiv Covid-19. Mjere koje poduzimamo iznimno su važne u zaštiti zdravlja igrača i stručnih stožera, ali i prevenciji širenja SARS-CoV-2 virusa – izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog zaveza Davor Šuker upoznao je čelnike Fife i Uefe s uvođenjem cjelovitog modela testiranja nogometaša i stručnih stožera na prisutnost SARS-CoV-2 virusa tijekom Covid-19 pandemije, a kojeg je predložila Zdravstvena komisija HNS-a.

Prije više od mjesec dana model je upućen na znanstvenu evaluaciju nakon čega ga je objavio i ugledni znanstveni časopis Journal of Global Health, s glavnim autorom prof. dr. Dragan Primorcem, predsjednikom Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza i članom Znanstvenog savjeta za borbu protiv Covid-19, predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Pored svih dosadašnjih mjera koje je Hrvatski nogometni savez napravio u prevenciji širenja Covid-19, model uključuje i primjenu specifičnih testova kojima se utvrđuje postojanje genetičkog materijala SARS-CoV-2 virusa, koristeći molekularne testove RT-qPCR, a kojima se dokazuje prisustvo virusnih (N, E, RdRP) gena. Utvrđivanje prisustva virusnog genetičkog materijala radit će se iz uzorka brisa nazofarinksa (dio ždrijela iza nosne šupljine), jer je upravo nazofarinks jedno od mjesta koncentriranja virusa nakon ulaska u ljudski organizam.

Obzirom na tzv. latentni period (period od kontakta s virusom pa do proizvodnje novih virusnih čestica), a tijekom kojeg je moguće dobiti „lažno negativne rezultate“ model sadrži dva uzastopna testiranja s razmakom od pet dana. Naime, u toj prvoj fazi, odmah po ulasku SARS-CoV-2 virusa u stanicu virusne čestice gotovo nestaju, dok se istodobno, u stanici akumulira virusni genetički materijal, točnije njegova RNK koja je temelj za sintezu svih virusnih proteina. Nove virusne čestice nakon što su se proizvele u stanici, još neko vrijeme se u njoj zadržavaju i tek nakon što se otpuste iz stanice (5-6 dana nakon infekcije) sa sigurnošću ih se može detektirati molekularnim dijagnostičkim metodama.

Na navedeno ponašanje virusa upozorili su brojni stručni časopisi, među njima i The Lancet i o navedenim činjenicama je potrebno voditi računa tijekom utvrđivanja prisustva genetičkog materijala SARS-CoV-2 virusa u ljudskom organizmu.

Predloženi oblik molekularnog testiranja je značajan i zbog činjenice da je rapidno povećanje broja virusa 5-6 dana nakon kontakta s virusom praćeno i s kliničkom slikom koja prati ovaj stanični događaj. Rad objavljen u znanstvenom časopisu Annals of Internal Medicine, pokazuje da 95% pacijenata oboljelih od SARS-CoV-2 virusa prve simptome bolesti pokazuje već peti dan nakon infekcije iako razdoblje inkubacije (period od kontakta s virusom do pojave kliničkih simptoma) za SARS-CoV-2 u prosjeku traje od 1 do 14 dana. Dodatan problem koji se uvijek mora uzeti u obzir tijekom Covid-19 pandemije su i asimptomatski prenositelji bolesti, a neke studije poput one objavljene u British Medical Journal ističe da čak i do 78% novoinficiranih osoba SARS-CoV-2 virusom mogu biti asimptomatski.

Uz navedeno molekularno testiranje u istom modelu se predlaže i potreba serološkog testiranja, putem koje se utvrđuje prisustvo specifičnih IgM i IgG protutijela. Nedavni rezultati, objavljeni u časopisu Nature, potvrđuju da se unutar 19 dana od pojave simptoma vezano uz Covid-19 u svih ispitanika utvrdilo prisustvo antiviralnih neutralizirajućih protutijela IgG. Prisustvo igG protutijela je važno jer potvrđuje da je osoba preboljela bolest.

Predloženi model, koji kao “pilot projekt” započinje s klubovima Hrvatski Telekom Prve lige, financijski će poduprijeti Hrvatski nogometni savez. Model je posebno zanimljiv Fifi i Uefi jer predlaže prvi sustavni pristup sinkroniziranoj borbi protiv Covid-19 u nogometu, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Testiranjem igrača i članova stručnog stožera nogometnih klubova stvaraju se preduvjeti za početak natjecanja, a “hrvatski model” sugerira primjenu istog koncepta i prije početka međunarodnih natjecanja. Hrvatski nogometni savez s “pilot projektom” započinje s klubovima Hrvatski Telekom Prve lige narednih dana.

Foto: Press – HNS