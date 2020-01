Jared Leto kao Morbius sa zastrašujućom besmrtnošću

Koliko daleko smo spremni ići kako bismo popravili nešto što je pokvareno? On je otišao predaleko i zbog toga platio visoku cijenu. Ovog ljeta u kina nam stiže akcijska horor priča o znanstveniku Michaelu Morbiusu koji se, tražeći lijek za svoju rijetku krvnu bolest, slučajno pretvori u živućeg vampira, a djelić ovog nadolazećeg filmskog spektakla pogledajte u prvom službenom traileru filma.

Morbius donosi priču o Michaelu Morbiusu, biokemičaru, dobitniku Nobelove nagrade, koji pokušava izliječiti svoju rijetku krvnu bolest eksperimentalnim postupkom, kombinirajući terapije elektrošokova i vampirske šišmiše. Rezultati su očekivano katastrofalni i doktor Morbius pretvori se u – živog vampira.

Potreba za krvlju kako bi preživio, skrivanje od danjeg svjetla neke su od tradicionalnih vampirskih sposobnosti koje dobije no uz to može i letjeti, ima nadljudsku snagu i mogućnost samoizlječenja. Kada ugrize svoje žrtve i pije njihovu krv, ti napadi često završe smrću, ali nikoga ne pretvaraju u vampira. Unatoč gađenju prema vlastitoj žeđi za krvlju Morbius odlučuje hvatati kriminalce koje smatra nedostojnima života.

Morbius je Spider-Manov spin-off film te, uz Venoma, dio posebnog tzv. Spidersvemira. Morbius, koji je u Marvelovim stripovima ponekad negativac, a ponekad anti-heroj, pripada Spider-Man franšizi, a stvorili su ga Roy Thomas i Gil Kane. Prvi put se pojavio na stranicama stripa o Čudesnom Spider-Manu sada već davne 1971. godine.

Jared Leto našao se u vodećoj ulozi antijunaka Morbiusa. Osim Leta u filmu glume Jared Harris (Mad Men), Adria Arjona (Pacific Rim Uprising), Tyrese Gibson (The Fate of the Furious) i Matt Smith (Doctor Who).

Morbius u kina stiže na ljeto 2020.

