Liburnia Film Festival poziva na Stanje pripravnosti

Najavljeno 18. izdanje festivala hrvatskog dokumentarnog filma – Liburnia Film Festival

Liburnia Film Festival, festival hrvatskog dokumentarnog filma koji svoje 18. izdanje najavljuje za termin od 23. do 28. kolovoza 2020. na maloj Ljetnoj pozornici i Vili Antonio u Opatiji.

– U punoljetnost Liburnia Film Festival ulazi odgovoran prema brojnim, a prije svega zdravstvenim izazovima, i ambiciozan za iskorake koji u ovoj godini znače produženje festivala na dodatni, šesti dan i obogaćenje međunarodnim filmskim programom Stanje pripravnosti koji daje uvid u ekstremističke pokrete i tendencije u Europi – poručuju organizatori.

Festival su konferencijom za medije u petak u Rijeci najavili izvršna direktorica LFF-a Jelena Androić, članovi produkcijskog tima Borko Novitović i Ivan Lucić, glasnogovornica festivala Hana Galogaža Lanča te predstavnik RIJEKE 2020 Bernard Koludrović.

Androić je izrazila zadovoljstvo što će među 22 filma u ovogodišnjoj konkurenciji svjetsku, hrvatsku ili festivalsku premijeru imati čak deset naslova. Riječ je o filmovima 5.4 Lucije Ane Ilijić (samostalna produkcija), BEZ LICA Davida Lušičića (ADU/Zebra), DOKTORICE, PEM V’ GROBEKA Nikoline Barić (samostalna produkcija), EVA, 16 Ene Jagec (Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci), KAJ TO JA RADIM Maria Papića (Renko), ODJECI Mateja Đuzela (Adria Visio / Flip Clip), ONO DRUGO SELO Jadrana Bobana (Fade In), STARAC I RODA Tomislava Jelinčića i Alana Stankovića (Antitalent/Tramal Films/Transmedia Production; Hrvatska/Slovenija/Italija), UŽARSKA RADIONICA IVANA DELIMARA Vlaste Delimar (Domino) i ZAŠTO MAMA VAZDA PLAČE? Karmen Obrdalj (Akademija umjetnosti Banja Luka/samostalna produkcija; BiH/Hrvatska).

U konkurenciji za nagradu za najbolji film festivala po ocjeni žirija, najbolji film po izboru publike, najbolji regionalni film (autori ili produkcije iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije) te stručne nagrade za najbolju režiju, montažu, fotografiju i dizajn zvuka, ove će se godine natjecati još i CATAMINE Vedrana Husremovića i Sunčice Ane Veldić (Kinoklub Zagreb), IVANOVA IGRA Tomislava Žaje (Gral Film), JABUKA, TRI DVOPEKA, JOGURT Anite Čeko (Kinoklub Zagreb), JOŠ UVIJEK NE ZNAM Bele Bračko Milešević (Blank), MOJ SVEMIR Yuliye Molina (ADU), MILA Karla Voriha (ADU), PORVENIR Renate Poljak (REA), POSLJEDNJA KINO PREDSTAVA Jasmine Beširević (ADU), PRAZNI SATI Mate Ugrina (Berlin Academy of Arts/Dinaridi Film; Njemačka/Hrvatska), PROGRAM TVOG KOMPJUTERA Inese Antić (Infinum), U IME REPUBLIKE HRVATSKE Gorana Devića (15. umjetnost) i ZA LET SI DUŠO SIGURNA Ante Mitrovića (ADU).

Organizatori Liburnia Film Festivala napominju da će pratiti epidemiološku situaciju do festivala, te ga za posjetitelje učiniti sigurnim, sukladno svim preporukama lokalnog i nacionalnog stožera civilne zaštite. To će značiti i manji broj sjedećih mjesta u publici, pa posjetitelje pozivaju da čim ranije svoje ulaznice nabave online, putem sustava Moje karte.

