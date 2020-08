Muzej za umjetnost i obrt otvara jesensku izložbenu sezonu

– Na žalost, potres je promijenio sve naše planove, kako u obljetničkoj godini tako i one za neposrednu budućnost. No, nikada nismo stali ni odustali, usprkos činjenici da smo stradali. Dapače, i u tim teškim trenucima prepoznajemo nove izazove. Tako nam se sama po sebi nametnula ideja da kroz izložbu Potreseni MUO ljudima pokažemo što nam se zaista dogodilo, stanje stvari upravo onakvo kakvo je, izvorno, napuklo, popucalo – jednom riječju potreseno, te da ispričamo „našu“ priču – tko smo, što smo i zašto smo važni – rekao je Miroslav Gašparović.

Gotovo šest mjeseci nakon velikog zagrebačkog potresa Muzej za umjetnost i obrt najavljuje jesensku izložbenu sezonu koja će započeti 8. rujna otvorenjem atraktivne izložbe skulptura i crteža „Breaking news“ akademskog kipara te jednog od međunarodno najpoznatijih hrvatskih ilustratora Svjetlana Junakovića. Izložba će predstaviti autorove radove nastale u razdoblju od 2016. do 2019. godine, serije zidnih skulptura, monumentalne slobodnostojeće skulpture, statuete te crteže većih formata. Povodom dugo očekivanog ponovnog otvorenja za javnost, Muzej daruje svim posjetiteljima slobodan ulaz na izložbu „Breaking news“ od 9. rujna do 18. listopada. Za sada Muzej za umjetnost i obrt svoja vrata otvara samo u prizemlju, dok će prvi, drugi i treći kat Stalnog postava ostati zatvoreni do daljnjeg.

Centralna izložba jesenskog programa biti će „Protreseni MUO“ posvećena ovoj neobičnoj 140. obljetnici Muzeja za umjetnost i obrt. Izložba će predstaviti povijest muzeja od potresa do potresa, odnosno ispričati priču o Muzeju 1880. godine i potresa koji je razorio tadašnji Zagreb sve do 2020. godine kada se povijest ponovila na najgori mogući način. Izložbu, čije je otvorenje planirano sredinom listopada, pratit će slogan „Baština – to smo mi“ kojom MUO kao najstariji i najveći hrvatski muzej lijepih i primijenjenih umjetnosti te dizajna želi istaknuti važnost njegove misije i postojanja u kontekstu neprocjenjive baštine koja pripada svima nama i koja je dio našeg identiteta.

Do kraja godine u Muzeju se planiraju otvoriti još dvije izložbe, u studenome tradicionalna bijenalna Izložba hrvatskog dizajna u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom te u prosincu izložba akademske slikarice Koraljke Kovač.

Foto: Press