Muzej za umjetnost i obrt svečano obilježio 140 godina postojanja

Svečanim otvorenjem novouređenih postava zbirki Muzeja i predstavljanjem izuzetno vrijedne donacije zbirke pret-a-porter i haute-couture mode, te otvorenjem izložbe posvećene odnosu suvremenog dizajna i obrtništva na čijim je temeljima upravo i osnovan davne 1880. godine, Muzej za umjetnost i obrt je u nazočnosti brojnih uzvanika i dužnosnika proslavio 140 godina svoga djelovanja. Prigodnim obraćanjem rođendansku obljetnicu Muzeju su čestitali ministrica kulture Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

Ravnatelj muzeja Miroslav Gašparović tom je prigodom posebno istaknuo da se Muzej za umjetnost i obrt tijekom proteklih 140 godina razvio u najznačajniji i najveći hrvatski i zagrebački umjetnički muzej koji je bio i ostao predvodnik i promotor novih pokreta i ideja u svijetu umjetnosti i dizajna. Upravo na tim temeljima MUO je izgradio i novi vizualni identitet koji je početkom godine predstavljen javnosti uz slogan ‘See Art where others don’t’, odnosno ‘Vidi umjetnost tamo gdje ju drugi ne vide’ kojim Muzej korača prema budućnosti i osuvremenjivanju komunicirajući najraznolikije vidove umjetničkog rada i razvoja.

Brojni planovi za budućnost u kojima će se Muzej posvetiti organizaciji niza izložbi i skupova posvećenih različitim aspektima muzejskih djelatnosti, započeti su predstavljanjem novog postava zbirki fotografije, dizajna, kao i obnovljenih zbirki satova, bjelokosti, metala i zvona, stakla, keramike i mode. Upravo je u zbirci mode prvi put javnosti predstavljena nova donacija modnih primjerka iz vremena velikih Balenciage, Yvesa Saint Laurenta, Coco Chanel, Christian Diora, Louis Vuittona koju je Muzeju donirao hrvatsko – britanski baletni umjetnik Jelko Yuresha.

Muzej je također predstavio novi stalni postav fotografskih zbirki koji je tematski podijeljen na cjeline Povijest fotografije u Hrvatskoj kroz tri segmenta: Studijska fotografija, Fotoreportaža i Amaterska fotografija; Fotografija i umjetnička praksa nakon 1960., te Povijest fotografskih tehnika i Fotooprema. Svakoj cjelini pridružen je i edukacijski dio u obliku prezentacija i proširenih legendi, a novi postav uključuje i filmski program koji će se kontinuirano kreirati u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.

Iznimno važan novi postav dizajna koji je otvoren u prigodi muzejske obljetnice sadržava oko 120 predmeta grafičkog i produkt dizajna od 1950-ih godina do 2016. godine, a fokusiran je na djelovanje domaćih dizajnerica i dizajnera. U području vizualnih komunikacija osim nezaobilaznih plakata biti će prikazani i predmeti iz područja oblikovanja knjiga, časopisa, gramofonskih ploča i ambalaže. Produkt dizajn predstavljen je kroz ključne komade namještaja nastalih u hrvatskim tvornicama, male kućanske aparate, proizvode od porculana i stakla, igračke te druge kvalitetno oblikovane proizvode koji su obilježili svakodnevicu tijekom posljednjih sedamdesetak godina.

U rođendanskoj obljetnici Muzej je posebnu pažnju posvetio obrtništvu na čijim je temeljima osnovan davne 1880. godine, te je u slavljeničkoj večeri otvorio izložbu MADE IN: Crafts — Design Narratives koja istražuje i spaja suvremeni dizajn i tradicionalno obrtništvo. Tom su prigodom u Zagreb stigli brojni ugledni i nagrađivani dizajneri koji su zajedno sa kustoskim timom iz Austrije, Slovenije i Srbije, predvođeni Muzejem za umjetnost i obrt i dizajnerskim studiom OAZA, otvorili ovu važnu izložbu koja ostaje otvorena do 8. ožujka ove godine.

U obljetničkom tjednu, od 18. do 23. veljače Muzej za umjetnost i obrt organizira Tjedan otvorenih vrata kada je za sve posjetitelje besplatan ulaz u Muzej uz poseban program.

