Ni krivi ni dužni u srijedu 18. studenog na HTV1

Dokumentarna serija Monty Don i američki vrtovi: Istok Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 16. studenog 2020. godine na Drugom programu (HRT-HTV2) u poslijepodnevnom terminu od 15.00 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Monty Don i američki vrtovi: Istok. Što je američki vrt? Postoji li uopće takvo što i ako da, kako izgleda? U ovoj seriji od tri nastavka Monty Don putuje diljem golemog američkog kontinenta u potrazi za odgovorima. U ovoj epizodi serije Monty Don i američki vrtovi: Istok, Monty putuje od Missourija do Chicaga te potom do New Yorka i Philadelphije. Pustolovinu započinje u preriji, izvornoj američkoj cvjetnoj divljini.