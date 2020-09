HRT: Od 14. rujna kreće nova sezona Škole na Trećem

– Prije nekoliko dana su nas obavijestili iz Ministarstva obrazovanja i Vlade RH kako se od HRT-a očekuje da ponovo krene s projektom Škole na Trećem – kazao je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. Dodao je i kako sada HRT u roku od tjedan dana mora pokrenuti cijeli taj opsežan projekt, za kojeg se do prije nekoliko dana nije znalo niti hoće li ići ili ne, te da se javna radiotelevizija sada ponovno i vrlo odgovorno uključuje u obrazovni proces.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ususret novoj školskoj godini intenzivno radi na novoj sezoni Škole na Trećem. Naime, Vlada RH je zatražila od vodstva javne radiotelevizije ponovno uvođenje Škole na Trećem za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, kako bi za svu djecu koja ne mogu pohađati redovnu nastavu i u slučaju proboja koronavirusa u hrvatske osnovne škole sve bilo spremno za novu školsku godinu prema već uhodnom konceptu “škole na daljinu”.

– Od 14. rujna ponovno počinjemo emitirati našu Školu na Trećem. Na HRT-3 će svaki dan djeca od 1. do 4. razreda moći pratiti školsko gradivo. Emisija za prvi razred emitirat će se od 8 do 9, za drugi razred od 9 do 10, za treći razred od 10 do 11 a za četvrti razred od 11 do 12 sati. Sve emisije reprizirat će se isti dan poslijepodne na HRT-3. Bit će dostupne i na HRTi-ju te na YouTube kanalu Škola na Trećem – rekao nam je urednik Programskog kanala Djeca i mladi HTV-a Anđelko Glibo.

