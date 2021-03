7. ožujka u Zagrebu okupljanje muške seniorske reprezentacije

Kazališna zima u Istri – Od 4. do 12. ožujka 2021. na pozornicama Rovinja, Buja, Labina, Pazina i Poreča započinje sedmo izdanje Kazališna zime u Istri / L’inverno teatrale in Istria – poručuju iz kazališta. Manifestacija Kazališna zima u Istri nastala je uz potporu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, a realizira ju Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula. Afirmacija kazališnog stvaralaštva, predstavama iz produkcije Čakavske scene INK, povećanje dostupnosti i razvoj publike u suradnji s istarskim gradovima, glavni su ciljevi ove manifestacije. Ove godine bit će to predstave „Sliparija“ autora Milana Rakovca i „Operacija pašareta“ autora Branka