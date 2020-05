Otkazano Socca SP u malom nogometu, ali i Liga prvaka

8 svi., 2020

Zagreb…

– Veselio sam se pripremama za Svjetsko prvenstvo kao i samom prvenstvu. Žao mi je što je otkazano, ali svjestan sam da je to najbolja odluka radi zdravlja svih nas te da je trenutno sport na drugom mjestu – kazao je Željko Ostrman, novi izbornik hrvatske malonogometne reprezentacije.

Socca Hrvatska, asocijacija koja brine o malom nogometu u Hrvatskoj pod ingerencijom International Socca Federationa imala je velike planove za 2020. Nakon što su naši reprezentativci dva puta ispadali u osmini finala na Svjetskim prvenstvima (onima u Portugalu i Grčkoj) upravo je za njih ova godina možda trebala biti – treća sreća. S novim izbornikom na čelu, svi su gajili nadu da će upravo 2020. biti prava godina za ostvariti nešto veliko. No, čini se kako će se, zbog pandemije koronavirusa, za to morati strpjeti još neko vrijeme.

Ovogodišnje Svjetsko Socca malonogometno prvenstvo trebalo se održati krajem studenog u Meksiku ili Velikoj Britaniji, ali odlukom vodstva ISF-a zbog općeg zdravstvenog problema u svijetu uzrokovanog koronavirusom, kao i problemima koji su nastali zatvaranjem granica, natjecanje je za ovu godinu otkazano. No, na novo se vjerojatno ne bi trebalo dugo čekati. Čelnici ISF-a odlučili su da će se SP održati već u proljeće 2021., naravno ako to bude moguće s obzirom na sve epidemiološke mjere u svijetu.

– Sve te odgode natjecanja ostavit će velikog traga na igračima koji za to vrijeme samostalno treniraju iako svi znamo da to nije dovoljno. No ponavljam, najvažnije u ovom trenutku je da svi očuvamo svoje zdravlje kako bi kasnije mogli uživati u novim utakmicama i prvenstvima – za kraj je poručio novopečeni izbornik Željko Ostrman.

