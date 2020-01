Petra Martić ispala u drugom kolu Australian Opena

Julia Goerges i dalje ostaje ‘crna mačka’ za Petru Martić, i u njihovom trećem međusobnom susretu njemačka je tenisačica (39. na WTA listi) stigla do treće pobjede – u drugom kolu Australian Opena slavila je u tri seta – 4:6, 6:3, 7:5. Petra je dobro krenula u susret, brakom u devetom gemu stigla do prvog seta, no u nastavku je uslijedio preokret. Goerges lako uzima drugu dionicu, a u trećoj dolazi do prednosti od 4:2. Prva hrvatska igračica uspijeva sve okrenuti i povesti s 5:4, no nije stigla do prilike za pobjedu. Njemica (ukupno zabila 13 asova, Martić osam) lako drži svoj servis, u 11. gemu dolazi do novog breaka, a kasnije i prolaza u 3. kolo.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez