Premijera nove raskošne dramske TV serije Kuća Beecham

Dojmljiva i raskošna epska priča Kuća Beecham

Višestruko nagrađivana redateljica, scenaristica, i producentica Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham, Viceroy’s House i Blinded by the Light), potpisuje novo remek djelo, prime time TV dramu Kuća Beecham (Beecham House).

Dojmljiva i raskošna epska priča u šest nastavaka smještena je u vrijeme početka britanske kolonijalne vladavine, u daleku 1795. godinu. Britanska East India Company, moćna trgovačka tvrtka, nadmeće se sa svojim francuskim protivnicima za preuzimanje vlasti u Indiji, sa željom da postane prva svjetska supersila i zadrži vlast nad milijunima kolonijalnih podanika.

Pod okriljem noći, u velikoj tajnosti, Britanac John Beecham useljava u novu kuću na raskošnom imanju u Delhiju. U diskretnoj pratnji najvjernije posluge, sa sobom dovodi i jednu malu ali strogo čuvanu tajnu; djetešce miješanog porijekla. John Beecham glava je rasute britanske obitelji, bivši vojnik East India Company. Imućan je, ugledan i vrlo tajnovit. Odlučan je novu kuću pretvoriti u sigurno utočište i u njoj započeti novi život nakon 3 godine izbivanja, odgajajući dijete u najvećoj tajnosti Kuće Beecham daleko od očiju javnosti. No, život u sjeni nije predviđen za svakoga, kao što se ni tajne ne mogu čuvati predugo…

U središtu ove epske priče su intimni odnosi, osobne interakcije i spletke stanovnika i osoblja Kuće Beecham koji neprestano hodaju po rubu i dovode u pitanje vrijednosti i želje svojih stanovnika. Serija vrvi bajkovitim indijskim lokacijama na kojima je snimana. Palače, utvrde, raskošne kuće, bujni vrtovi, Taj Mahal i slonovi samo su neki od autentičnih elemenata koji ovu seriju dodatno čine raskošnom i atraktivnom.

Spisateljica, redateljica i producentica GURINDER CHADHA, višestruko nagrađivana i nominirana za Baftu, okupila je impozantnu glumačku ekipu koju predvodi odlični TOM BATEMAN (Vanity Fair, Murder on the Orient Express) dok uz njega glume DAKOTA BLUE RICHARDS (Skins, The Golden Compass), LESLEY NICOL (Downton Abbey) i BESSIE CARTER (Howard ’s End).

Premijera serije Kuća Beecham bit će u ponedjeljak 3. kolovoza u 21 h, na filmskom kanalu Movie Generation TV!

