Priča o Ready Steady Go!

By redakcija On 11 svi., 2020 At 05:05 PM | Categorized As Događanja Tech | With 0 Comments

Zagreb…

Ove subote na HRT-u Priča o Ready Steady Go!

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u subotu, 16. svibnja na Prvom programu (HRT-HTV1) u udarnom terminu od 20:05 prikazuje dokumentarni film Priča o Ready Steady Go!.

Ovaj dokumentarni film govori o televizijskoj emisiji Ready Steady Go! zahvaljujući kojoj su se proslavili The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Beach Boys, Dusty Springfield i drugi te koja je zauvijek promijenila televiziju za mlade.

Na rijetkim snimkama koje nitko nije vidio još od 1966. godine vidjet ćete nastupe, intervjue i jedinstvene suradnje nekih legendarnih imena. Među intervjuiranima su Michael Lindsay-Hogg, Eric Burdon, Gerry Marsden, Georgie Fame, Martha Reeves, Paul Jones i Jools Holland.

Dokumentarni film odabrala: Mira Vočinkić.

Foto: Press