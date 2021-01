Nipošto ih ne smijemo podcijeniti, rekao je Lino Červar – Čekat će nas jedna isto zahtjevna utakmica. Oni su vrlo nezgodna reprezentacija, to su pokazali kad su u Katru eliminirali Katar za Olimpijske igre, a vidjeli ste jučer kakva je borba bila s Katrom. To je jedna ekipa koja je individualno jako dobra. Vanjska trojka je iznimno dobra 1 na 1, i tu možemo imati velikih problema ako ne budemo imali jednu gustu, čvrstu zonu. Znaju držat loptu, nisu rasipnici, vrlo su lukavi tako da, nipošto ih ne smijemo podcijeniti. Bit će teška utakmica. Moramo se spremiti za to. To