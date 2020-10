Samsonova zaustavila Anu Konjuh u polufinalu Reimsa

Barbara Matić svladala najbolje na svijetu za veliko zlato Na prvom velikom turniru IJF Toura nakon prekida natjecanja, hrvatska judašica Barbara Matić (do 70 kilograma), na vrhunski način se vratila na tatami i osvojila zlatnu medalju. Kad pobijediš nekog sa «jumbo plakata» onda znaš da si upisao veliku pobjedu, a kada na kraju dana svira hrvatska himna, znaš da si glavna priča dana. To je danas pošlo za rukom Barbari Matić, koja je na putu do zlata na Grand Slamu u Budimpešti svladala jaka imena, među kojima i svjetska prvakinja, Francuskinja Gahie, jedno od šest glavnih lica na promidžbenom plakatu