Sjajna izvedba Trija Eusebius nagrađena velikim pljeskom

By redakcija On 25 srp., 2020 At 04:15 PM | Categorized As Događanja Zanimljivosti | With 0 Comments

Dubrovnik…

Mladi glazbenici, violinistica Eva Šulić, čelistica Tonka Javorović i pijanist David Vuković, okupljeni u Triju Eusebius, nastupili su u sklopu glazbenog programa 71. Dubrovačkih ljetnih igara, sinoć, 24. srpnja u atriju Kneževa dvora.

Na programu njihova prvog festivalskog nastupa našle su se skladbe Zovu me Tryor Dubravka Detonija, Trio za violinu, violončelo i glasovir Dmitrija Šostakoviča, i Klavirski trio u a-molu Maurica Ravela. Svaka glazbena misao ovog trija bila je jasna do srži, donesena stotinama boja i nijansi glazbene dinamike, u atmosferi u kojoj je bez daha publika osluškivala potpuno zajedništvo. Jednako kristalno i životno progovarali su Ravel, Šostakovič, Detoni, ali i Obradovićev Tango to go i Petruška Igora Stravinskog izvedeni kao dva glazbena dodatka kojima je nagrađena oduševljena publika. Zanimljivo je spomenuti da su sinoć koncertu prisustvovala čak dva skladatelja čija su djela mladi glazbenici izveli, naime i Dubravko Detoni i Petar Obradović zadovoljno su, činilo se, pratili ovu sinoćnju glazbenu večer u atriju Kneževa dvora.

Trio Eusebius osnovan je 2017. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a djeluje pod mentorstvom prof. Pavla Zajceva. Lani su postigli značajne rezultate na 16. Međunarodnom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić gdje su osvojili nagradu Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost te nagrade Grada Samobora i Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja i to upravo za skladbu Zovu me Tryor Dubravka Detonija, koju su i sinoć jednako uspješno izveli pred festivalskom publikom.

Nastavak glazbenog programa 71. Igara donosi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u parku Gradac posvećen velikoj 250. obljetnici rođenja Ludwiga van Beethovena, u četvrtak 30. srpnja s početkom u 21.30 sati. Tom prigodom orkestrom će ravnati mlada talijansko – turska dirigentica Nil Venditti, a u izvedbi Beethovenovog Carskog koncerta pridružit će im se pijanist Marijan Đuzel.

Foto: Press