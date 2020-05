Studio Tumpić – Prenc odnio Best of Show European Design Awards

Zagreb…

Rovinjski dizajnerski studio Tumpić – Prenc osvojio je Best of Show, nagradu za ukupno najbolji rad na ovogodišnjem natjecanju European Design Awards! Nagradu su dobili za projekt signalizacije Gradskih bazena Pula-Pola, za koji su nagrađeni i Zlatom u kategoriji Signalizacije. Još jedno Zlato isti studio osvojio je i u kategoriji Ambalaže hrane i pića, i to za pakiranje maslinovog ulja Latini. Među nagrađenima su još dva studija iz Hrvatske – Studio Flomaster osvojio je Srebro u kategoriji Pojedinačnih naslovnica knjiga za knjigu Kradljivica knjiga, a Hamper studio dobio je Broncu u kategoriji Prijeloma knjiga za knjigu Jezik ptica.

Best of Show je jedna od tri najvažnije nagrade u ovom natjecanju, a odnosi se na rad koji je ocijenjen kao ukupno najbolji dizajn u Europi, širom svih kategorija. Od posebnih nagrada tu je još nagrada Agencija godine, koja se dodjeljuje najuspješnijoj agenciji ili studiju što se tiče broja osvojenih nagrada, a ove je godine dodijeljena norveškoj agenciji ANTI, te Nagrada žirija koja se dodjeljuje radu koji odašilje snažnu poruku o važnosti dizajna široj javnosti, a dobio ju je LUCRA Designstudio iz Njemačke za rad Helping Hands – A guide to sign language for nursing and medicine.

Foto: Press