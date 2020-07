Roman za ljeto: Taylor Jenkins Reid – Daisy Jones i Šestorka

By redakcija On 18 srp., 2020 At 01:29 PM | Categorized As Događanja Tech | With 0 Comments

Zagreb…

– Ono što želim reći je da te nekad može povrijediti ono što je voljenoj osobi potrebno. Neki su ljudi vrijedni te boli, kad nekoga doista voliš. (…) Ali voljeti nekoga nije savršenstvo i dobra zabava i smijanje i vođenje ljubavi. Ljubav je opraštanje i strpljenje i vjera i svako malo udarac u želudac – Daisy Jones i Šestorka, Taylor Jenkins Reid.

Vorto Palabra s ponosom predstavlja roman Daisy Jones i Šestorka (Daisy Jones and The Six, 2019.) u prijevodu Selme Muftić Pustički, u kojem Taylor Jenkins Reid, koju naši čitatelji već poznaju kao autoricu romana Sedam muževa Evelyn Hugo, fantastično opisuje eru u kojoj je glazba mijenjala svijet.

Svi znaju za Daisy Jones i Šestorku, no nitko ne zna za razloge koji su doveli do njihova razlaza na apsolutnom vrhuncu njihove popularnosti… Do sada. Daisy je djevojka koja krajem 1960-ih stiže u Los Angeles, kradom ulazi u klubove na Sunset Stripu, spava s rock-zvijezdama te sanja o karijeri pjevačice u klubu Whisky a Go Go, u kojem su svoj uspon počeli neki od najvećih sastava. Iako ni seks ni droge nisu za baciti, ono što joj pruža najveće zadovoljstvo je rock ’n’ roll. Već u dobi od dvadeset godina njezin će glas početi prepoznavati, a njezin će izgled ljude tjerati na nezamislive stvari.

Ljudi će prepoznavati i Šestorku, sastav koji predvodi Billy Dunne. Uoči njihove prve turneje, njegova će djevojka Camila otkriti kako čeka dijete. S pritiskom nenadane slave i očinstva Billyju će stvari izmaći kontroli. Billyju i Daisy putevi će se susresti kada njihov producent poveže kockice i shvati da je najbrži put do nevjerojatnog uspjeha spojiti ovo dvoje talentiranih glazbenika. Ono što će uslijediti postat će legendom. Nastajanje te legende opisano je u ovom nezaboravnom romanu, napisanom kao usmena predaja o jednom od najvećih sastava sedamdesetih.

Knjiga Daisy Jones i Šestorka u izdanju Vorta Palabre, dostupna je u svim bolje opremljenim knjižarama i na webshopu Znanje.hr.

Foto: Press