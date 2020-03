Miniserijal Agathe Christie: The Pale Horse – Kod bijelog konja

Vještice, ubojstva i misterij – The Pale Horse – Kod bijelog konja na Pickbox NOW

Kod bijelog konja – The Pale Horse novi je BBC-jev miniserijal iz pera Agathe Christie, a sve tri epizode dostupne su od 13. ožujka na Pickbox NOW! U glavnoj ulozi je britanski glumac Rufus Sewell koji nam je poznat po ulogama u serijama The Man In the High Castle i The Marvellous Mrs. Maisel.

Nakon serijala Ubojstva po abecedi(The ABC Murders) i Nesreća nevinih (Ordeal by Innocence), koje također možete gledati na Pickbox NOW, scenaristici Sari Phelps ovo će biti peta adaptacija romana Agathe Christie za BBC.

JE LI TRIO VJEŠTICA ODGOVORAN ZA NENADANE SMRTI?

Radnja se vrti oko Marka Easterbrooka (Rufus Sewell), čovjeka čije se ime nađe na misterioznoj listi unutar cipele mrtve žene. Easterbrook započinje istragu oko toga kako i zašto se njegovo ime našlo na listi te ga istraga odvede do Blijedog konja, kuće triju vještica u malenom selu po imenu Much Deeping. Ljudi u selu govore kako vještice rabe crnu magiju, no kako broj mrtvih tijela raste, Easterbrook je sve odlučniji da pronađe logično objašnjenje i otkrije tko ga želi ubiti.

ZVJEZDANA GLUMAČKA POSTAVA

Osim Rufusa Sewella, u novoj BBC-jevoj miniseriji The Pale Horse – Kod bijelog konja gledat ćemo Kayu Scoledario koju znamo po ulozi Effy iz dramske serije Skins. Scoledario glumi Markovu djevojku Hermiju koja ne vjeruje njegovim strahovima. Trio vještica glume Rita Tushingham (Vera, A Taste of Honey), Sheila Atim (Girl From The North Country, Bloodmoon) i Kathy Kiera Clarke (Derry Girls, Tartuffe).

Novu BBC-jevu misterioznu miniseriju iz pera Agathe Christie Kod bijelog konja (The Pale Horse) gledajte na Pickbox NOW!

Foto: Press