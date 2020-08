Time Out Viktora Daldona u Sponzi

Dubrovnik…

Popratni program 71. Dubrovačkih ljetnih igara – Time Out Viktora Daldona

Izložba Viktora Daldona naziva Time Out, koja donosi dosad neizlagane radove umjetnika nastale od 2004. do 2020. godine, bit će otvorena u sklopu popratnog programa 71. Dubrovačkih ljetnih igara u utorak, 11. kolovoza u 21.00 sat u palači Sponza.

Rođen 1972. godine u Dubrovniku, Viktor Daldon slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. godine u klasi Eugena Kokota, kada je dobio i Rektorovu nagradu. Izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Dubrovniku, gdje je samostalne izložbe imao u svim značajnim institucijama likovne umjetnosti poput Art radionice Lazareti, Umjetničke galerije Dubrovnik, Galerije Flora i drugih. Na Dubrovačkim ljetnim igrama su mu radovi do sada bili predstavljeni samo u sklopu skupne izložbe Užasi zavičaja: suvremeni dubrovački umjetnici koja je 2018. godine bila ostvarena u suradnji s Art radionicom Lazareti.

Za ovu prigodu, Daldon je odabrao uglavnom neizlagane radove većih dimenzija nastale u vremenskom periodu od 2004. do 2020. godine, a uz slike na kojima dominira crno-bijeli registar, bit će izložene i one na kojima prevladavaju velike površine boje, poput Crvenog kvadrata. Daldon ponekad koristi šablone i uzorke zidnih tapeta, ispisuje uniformna slova i monokromnim površinama potpuno ukida slikarski izričaj, a ponekad, upravo suprotno, žestoko djeluje na slikarsko platno kada ga zapljuskuje bojom, rabi silovite poteze kistom, slika rukama, grebe i urezuje slikarsku površinu.

Naziv izložbe, Time Out, podsjetnik je na stanje neobičnog zastoja mehanizma svakodnevnog života u koje smo donedavno svi bili uronjeni, na prisilnu pauzu koja je relativizirala niz stvari, a možda nam i otvorila nove vidike. Izložba ostaje otvorenom u Sponzi sve do zatvaranja 71. Igara 25. kolovoza, a moći će se razgledati svakim danom od 9 do 21 sat.

