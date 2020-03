Umirovljenici djeci čitaju online bajke

Beč…

Volonterke i volonteri u dobi od 50 do 80 godina djeci čitaju online bajke

U glavnom gradu Austrije prije nekoliko je dana pokrenut novi digitalni projekt koji na zanimljiv način uključuje starije osobe i djecu predškolske i školske dobi. Tako će sva zainteresirana djeca svake večeri prije spavanja moći uživo putem interneta gledati i slušati priče za laku noć koje čitaju volonterke i volonteri u dobi od 50 do 80 godina. Za to su im potrebni samo elektronički uređaj s pristupom internetu i slušalice ili zvučnici.

Inicijativu je pokrenula bečka udruga Seniorenweb čiji je cilj poticanje socijalne uključenosti starijih osoba putem digitalnih medija. Prema prvotnoj zamisli broj djece koja bi mogla slušati priče trebao je biti ograničen, no u jeku epidemije koronavirusa omogućen je pristup svima, a videozapisi su dostupni i nakon prijenosa uživo.

Izbor knjiga i priča osmišljava se u suradnji s javnim knjižnicama, vrtićima i školama, a svakog je dana naglasak na nekoj drugoj temi.

Iz udruge ističu kako je redovito čitanje priča za laku noć djeci iznimno važno jer ih one umiruju te potiču njihovu maštu i govorno-jezični razvoj, ali roditelji zbog posla i brojnih obveza za to često nemaju vremena. No ova inicijativa ne pomaže samo roditeljima pri uspavljivanju njihovih mališana, već uključivanjem osoba starije životne dobi želi umanjiti njihov osjećaj usamljenosti. Osim toga, važno je naglasiti kako je projekt također namijenjen djeci čiji materinski jezik nije njemački upravo kako bi time mogla poboljšati svoje jezične vještine. Priče su zasad dostupne samo na njemačkom i engleskom, no na jesen bi trebali biti uključeni i drugi jezici.

Foto: Press