Vanja Cuculić – Drama! Plakati za GDK Gavella 2005. – 2019

Izložba…

U četvrtak, 2. srpnja u 20.00 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (HUiU) u Puli otvara se izložba Vanja Cuculić – Drama! Plakati za GDK Gavella 2005. – 2019. Nakon premijere u HDD galeriji i Orisu – kući arhitekture u veljači ove godine, izbor iz jednog od najuzbudljivijih plakatnih opusa u suvremenom hrvatskom grafičkom dizajnu moći će pogledati i pulska publika. Od 2005. do 2019. godine ovi su plakati oblikovali lice jednog javnog teatra, stimulirali pažnju i imaginaciju promatrača, kreirali snažne vizualne predodžbe o predstavama za koje su dizajnirani, ali i o samom kazalištu te kreativnom potencijalu medija plakata danas. Kustos izložbe je Marko Golub.

O dizajneru:

Vanja Cuculić (Rijeka, 1977.) nakon stečene diplome na Studiju dizajna u Zagrebu radi kao dizajner, a ubrzo i kao art direktor u marketinškoj agenciji BBDO Zagreb. Godine 2002. jedan je od osnivača dizajnerskog studija Clinica, a 2005. godine pokreće vlastiti Studio Cuculić. Iste godine postaje stalni suradnik Gradskog kazališta Gavella, za koji je sve do 2019. godine, radi plakate za preko 70 repertoarnih predstava. Vanja Cuculić dobitnik je osam nagrada Red Dot, kao i drugih međunarodnih i domaćih priznanja – Identity Best of the Best, Summit Creative Award, BIO, HOW, International Poster Biennale Teheran, International Theatre Poster Biennale Rzeszow, European Design Award, Magdalena, Zgraf, Biennale kazališnog plakata u Varaždinu…). Njegovi radovi publicirani su u većini renomiranih časopisa za grafički dizajn (Print, Graphis, Novum, Kak…). Uz navedeno Vanja Cuculić je autor nagrađivanih projekata iz područja dizajna ambalaže, posebice vinskih etiketa.

Foto: Press