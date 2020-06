Video: Amira Medunjanin – For Him and Her: jedinstveni hommage

Amira Medunjanin – For Him and Her

– Nije slučajno ova ploča posveta Tomi i Silvani. Ima u njihovim putevima i životima, prijateljstvu i saradnji nešto što toj muzici i zajedničkoj sudbini daje dimenziju prave bajke. Ako je on novokomponovanoj muzici navukao odelo gubitničke šansone, ona je tu tvorevinu satkanu od tuge i istine svojim nadahnućem i veštinom ozvaničila kao žensku verziju kafanske molitve. Njihovi glasovi u tim pesmama vremenom su postali otkucaji mnogih srca. /…/ Te karijere se rimuju sa legendom. Bajka rasuta do granica našeg jezika, senzibiliteta i prokletstva. Na kraju poraženi a nezaboravljeni – piše Petar Peca Popović u knjižici izdanja odajući svojim tekstom počast Tominim i Silvaninim karijerama i pjesamama jednako kao što to svojim glasom čini Amira Medunjanin.

For Him and Her novi je studijski album world music dive Amire Medunjanin koji će svjetlo dana ugledati 12. lipnja na svim streaming servisima, a u fizičkoj prodaji diljem regije naći će se 24. lipnja. For Him and Her jedinstveni je hommage Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić – 12 njihovih pjesama u interpretaciji Amire Medunjanin.

For Him and Her novi je studijski album Amire Medunjanin koji će biti dostupan od 12. lipnja na svim streaming servisima, a CD u prodaji diljem regije 24. lipnja. Sredinom srpnja u prodaji će biti i bogato opremljeni dvostruki vinil.

