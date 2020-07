BETI – novi spot Natali Dizdar

Najzanimljiviji video koji je Natali Dizdar ikada snimila

– Definitivno je ovo bilo jedno od najzanimljivijih snimanja do sad. Motor nisam vozila jedno bar deset godina tako da je lijepo bilo prisjetiti se osjećaja pogotovo kad je u pitanju Harley, a avanturističko jedrenje s Crosailors je bio pravi doživljaj i najbolji način da započnem ovo ljeto – rekla je Natali Dizdar.

Iza BETI, novog imena na domaćoj glazbenoj sceni, kriju se Natali Dizdar i članovi grupe Mayales: Vlado Mirčeta, Luka Geček i Pavle Miholjević. Dugogodišnji prijatelji i suradnici svoj novi projekt predstavili su odvažnim singlom „Slobodna“ koji je odmah zasjeo na prva mjesta brojnih top ljestvica, a uspješni glazbenici nadaju se da će do jeseni objaviti EP za koji imaju pripremljeniji pet pjesama. Pjesma je na prvu osvojila publiku i kritiku, a ovih dana snimljen je i spot u režiji Andreja Korovljeva.

U spotu su uz nju zasvirali i dečki iz benda Vlado Mirčeta, Luka Geček i Pavle Miholjević koji su se na snimanju šalili kako im je to prva postkarantenska svirka pred publikom. Spot je sniman na tri lokacije, u Zagrebu gdje je bend zasvirao na pozornici kluba Route 66, po idiličnim brežuljcima Samoborskog gorja gdje je Natali provozala Harley Davidson, te na Jadranu, na jedrilici ispred jedne od naših najljepših vizura, zidina i tvrđava grada Šibenika.

A kako se ova četvorka odlučila na zajednički projekt otkrili su nam njeni članovi:

– Bend je nastajao netipičnim, a možda i obrnutim procesom nego što inače nastaju bendovi, prvo smo Luka i ja počeli snimati ideje, a onda razmišljati koga bi to sve uključivalo. Priključio se Pavle, pa onda i Natali, a na kraju smo se nekako uspjeli dogovoriti i za ime, koje je – valjda je jasno, skraćenica od ‘Natali, Luka, Pavle & Vlado’ – našalio se Vlado Mirčeta.

Luka Geček opisao je trenutak u kojem su se definitivno odlučili okušati u novom glazbenom izazovu:

– Ideja za off bendom kuhala se kod Vladeka i mene već neko vrijeme. Imali smo svaki svoje ideje koje smo htjeli ispoljiti kroz neku svoju priču. Na kraju mislim da je presuđujući trenutak bio cugi s Pavlom na Trešnjevci kada je izrazio želju da nam se pridruži. Nakon toga smo počeli polako snimati. Postavilo se pitanje tko će pjevati, a Natali je u to vrijeme imala fazu traganja za nečim novim i drugačijim i tako se uklopila u cijelu priču.

Natali Dizdar ovom projektu, osim odlične ekipe, privukao je drugačiji zvuk od uobičajenog:

– Ideja je bila napraviti glazbu koja je malo drugačija od onoga sto radimo u svojim matičnim projektima. Kao neki izlet u ono sto jako volimo i slušamo privatno, sa slobodnijim formama koje nisu nužno pop, ali najdraže mi je da o tome kako sve skupa zvuči odluči publika. Svi smo donijeli neku svoju pjesmu koja se onda zajednički dovela do kraja, neke su tvrđe, neke mekše, neke više naslonjene na rock’n’roll, a neke s prizvukom sveprisutne elektronike.

Foto: Press – Boris Ščitar

