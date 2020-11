Božo Vrećo: Priznati i živjeti s ranjenim srcem podvig je

I dalje dopuštene povlačne mreže ili mreže potegače koje grabe sve što se nalazi na morskome dnu, poručuju Prijatelji životinja u priopćenju za medije Mreže smrti Tijekom kampanje Poštujmo naše more, koju je prije dvije godine pokrenula u suradnji s organizacijom Eurogroup for Animals, udruga Prijatelji životinja skrenula je pozornost na rapidno uništavanje i izumiranje oceana i mora uključujući Jadransko more u kojemu je život već prepolovljen. Zbog intenzivna ribarenja i sve većeg utjecaja klimatskih promjena nestalo je 50 % životinjskog i biljnog svijeta u Jadranu i zapadnom Sredozemnom moru! – Za odumiranje mora krivi su i oni koji ribare