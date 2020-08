Počinje drugi dio XI. Ljetnih noći Teatra EXIT

U utorak 25.kolovoza počinje drugi dio XI. Ljetnih noći Teatra EXIT u Muzeju za umjetnost i obrt

Svi ljubitelji kazališta koji su propustili prvi dio Ljetnih noći jer su bili na ljetovanjima, ali i oni koji nisu propustili ovu kazališnu ljetnu manifestaciju te žele ponoviti doživljaj, moći će u drugom dijelu Ljetnih noći Teatra EXIT uživati u predstavama u prekrasnom ambijentu dvorišta Muzeja za umjetnost i obrt i krajem kolovoza te početkom rujna.

U 13 dana, koliko traje drugi dio Ljetnih noći, održat će se čak 18 izvedbi i 9 različitih naslova, a predstave će se održavati na 3 lokacije. Većina predstava izvodi se u Muzeju za umjetnost i obrt, dok se predstave Izložak br. 49 i Buđenje održavaju u Studiju EXIT, a iz tehničkih razloga, u Teatru EXIT igrat će predstave Saše Anočića: GospOUdinNOUbadi i kultni Kauboji.

U Ljetne noći Teatra EXIT vraća nas 25.8. u 20h predstava Ja,tata! u izvedbi Rakana Rushaidata, a niz nastavljaju druge hit predstave poput predstava Kako misliš mene nema?! i Njuške.

Na repertoaru je i hvaljena monodrama Izložak br. 49 u izvedbi Damira Poljička koja igra isključivo na Ljetnim noćima Teatra EXIT, a prve izvedbe nakon svojih premijera imat će i predstave Buđenje i Kraljevstvo Moje (za početnike).

Kraljevstvo Moje (za početnike), predstava nastala u produkciji Teatra EXIT i Ludens Teatra, koju je kritika opisala provokativnom, aktualnom i duhovitom predstavom visokih dometa (T.Kurelec), svoje prve izvedbe nakon premijere imat će 26.8. i 27.8. u 20h u Muzeju za umjetnost i obrt.

Buđenje, predstava čija se premijera održala prije gotovo pola godine, preciznije 14.3., postavši tako „posljednjom hrvatskom kazališnom premijerom prije koronavirusa“, nastala je u produkciji Teatra EXIT i Osječkog ljeta kulture. Predstavu, koja ukazuje na „snažan utjecaj okoline, virtualne i stvarne, na pojedinca“ (I. Tretinjak) i prikazuje „mlade poslovne ljude uhvaćene u zamku programiranog života bez poezije“ (O. Vujović), prema tekstu Brada Bircha režirala je Aida Bukvić, a uloge tumače Iva Kraljević i Silvio Mumelaš. Predstava se izvodi u Studiju EXIT svaki dan od 1.9. do nedjelje 6.9., kada, uz predstavu Kauboji koja se održava u Teatru EXIT, zatvara ovu vrijednu, već tradicionalnu zagrebačku ljetnu manifestaciju.

U drugom bloku Ljetnih noći (25.8. do 6.9.) predstave u Teatru EXIT i u Muzeju za umjetnost i obrt počinju u 20h, dok će se izvedbe u Studiju EXIT održati s početkom u 21h.

Ulaznice su dostupne online na https://www.ulaznice.hr, a od 24.8. do 3.9. i na blagajni Muzeja za umjetnost i obrt. Radno vrijeme blagajne bit će od ponedjeljka do subote od 16:30 do 21h, a nedjeljom, samo u slučaju predstave, od 19 do 21h.

Od 3.9. do 6.9. blagajna se iz Muzeja vraća na svoju stalnu adresu, u Ilicu 208 u Teatar EXIT, i svom regularnom radnom vremenu: od utorka do subote od 16.30 do 20h, a nedjeljom, samo u slučaju predstave, od 19 do 20h.

Sve informacije o programu i predstavama nalaze se na www.teatarexit.hr.

Foto: Press