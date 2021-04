Diskobiografija vol. 2 Gabi Novak

Konjuh zaustavljena u četvrtfinalu Ana Konjuh nije se uspjela probiti u svoj prvi WTA polufinale nakon lipnja 2017. (Hertogenbosch). Ana je u četvrtfinalu WTA turnira u Istanbulu zaustavila Ukrajinka Marta Kostjuk, 85. tenisačica svijeta – 7:5, 4:6, 6:3. Ana je gubila s 2:0 u drugoj dionici, no ipak susret odvela u odlučujući set u kojem je Kostjuk brzo došla do prednosti od 4:1. Naša je igračica bila milimetrima blizu povratka u meč, kod 3:4 na svoj je servis propustila četiri lopte za 4:4, no Ukrajinka je ostala dovoljno čvrsta, napravila novi break i odservirala za pobjedu. Konjuh je tijekom meča