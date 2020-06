Počelo snimanje serije Dnevnik velikog Perice

By redakcija On 15 lip., 2020 At 05:45 PM | Categorized As Film Zanimljivosti | With 0 Comments

Hit serija…

Dnevnik velikog Perice kroz šest epizoda prati događanja u životu sada već velikog Perice Šafraneka

– Snimanje bi trebalo potrajati točno 60 dana, dakle do početka rujna bi trebalo biti gotovo. Nakon toga slijedi post-produkcija i emitiranje koncem godine. Želimo što više eksterijera, pa ćemo tako imati lokacije „Kod Žnidaršića”, zatim u Basaričekovoj, čuveno dvorište, pa Zrinjevac… Bit će, naravno, i novih lokacija u Zagrebu, a imat ćemo i plesnjake, restorane, hotele, pratimo modu 60-ih godina, kostime, evociramo duh 60-ih godina – rekao je Albino Uršić, autor, koscenarist i izvršni producent serije.

Snimanje HRT-ove hit serije Dnevnik velikog Perice, svojevrsnog nastavka kultnog filma Kreše Golika Tko pjeva zlo ne misli počelo je danas u Zagrebu, u stanu u Mlinarskoj ulici koji će “glumiti” dom obitelji Šafranek.

Serija kroz šest epizoda prati događanja u životu sada već velikog Perice Šafraneka i njegove obitelji tijekom 1964. godine, a snima se pedeset godina nakon kultnog Golikova filma.

Perica sada prolazi turbulentno razdoblje svog života, a duh političkog Zapada sa svime što ga čini – od mode do glazbe, od ideja do tehnološkog napretka – postaje sve primjetniji i utjecajniji. Zagreb iz tog vremena zanimljiv je grad koji se ubrzano razvija, baš kao i bogata pop-kultura koja nezaustavljivo prodire u ondašnje socijalističko društvo.

U vremenu plesnjaka, početaka televizije, glamuroznih glazbenih festivala, događa se priča puna emocija, realnih životnih izbora između oportunizma i iskrene ljubavi koja će zaintrigirati gledatelje.

Seriju Dnevnik velikog Perice za HRT snima produkcijska kuća Croatia film, a producenti u ime Croatia filma su Biserka Mihalić i Željko Zima, dok je autor, koscenarist i izvršni producent serije Dnevnik velikog Perice je Albino Uršić.

Redatelj serije je Vinko Brešan, a autor serije Albino Uršić. Scenaristi su Renato Baretić, Emir Imamović Pirke i Albino Uršić. Glavne uloge igraju Živko Anočić, Csilla Barath Bastajić, Dušan Bućan, Iva Babić, Mirjana Bohanec Vidović, Otokar Levaj i Nikola Kojo. U ostalim ulogama bit će Goran Navojec, Ana Begić Tahiri, Pjer Meničanin, Dejan Aćimović, Milan Pleština, Ljiljana Bogojević, Damir Šaban, Ivana Legati, Damir Orlić, Iva Visković i mnogi drugi.

Serija se snima pod redateljskom palicom Vinka Brešana, koji uspoređujući film i seriju kaže kako je to potpuno druga priča.

– Ono što mi nasljeđujemo od tog filma su likovi Ane Šafranek, koju je glumila u filmu i glumi je i danas Mirjana Bohanec, te lik malog, sada već velikog Perice, i to je veza. Naravno, onaj film se bavio 30-im godinama u Zagrebu, a ova serija 60-im godinama. To su dva vremena, dva sistema, a opet, trudimo se uhvatiti onaj duh filma. Neka erotska tenzija između dva lika koja se nikad ne realizira – eh sada, htjeli smo napraviti novu priču o Zagrebu, gdje ta erotska tenzija između likova postoji, ali se nikad ne realizira, i onda je to ono što je Krešo Golik nazvao komedija s pjevanjem – rekao je Vinko Brešan.

Mirjana Bohanec jedina je članica glumačke ekipe koja je glumila i u slavnom filmu Kreše Golika. Nakon 50 godina ponovno je u ulozi Ane Šafranek. „Bude se sjećanja na onaj divan film i posao koji smo napravili s Krešom Golikom. Fale mi moji prijatelji, Relja, Mija i Franjo – i žao mi je da ih više nema, da sada zajedno glumimo u seriji. No, nadam se da će ova serija biti jako zanimljiva publici, scenarij je vrlo zgodan, a pomalo i pjevamo. Veselim se ovom poslu nakon dugo vremena jer do sada nisam snimala, bila sam u drugom poslu.

Otokar Levaj pak u seriji glumi brata gospodina Fulira, kojeg je u filmu utjelovio legendarni Relja Bašić. „On je novi lik, nema ga u filmu, no ima neke svoje skrivene planove – i onda dolazi do komplikacija, do zapleta. Gospođa Bohanec i ja smo živjeli u šezdesetima, nama je to prirodno, te 60-e godine u Zagrebu. U filmu će biti dosta pjevanja, doduše, više Mirjana nego ja”, rekao je Levaj.

– Ovo je jedna zanimljiva, nostalgična priča i vjerujem da će se svi u njoj pronaći. Samim time pritisak je veći. Čeka nas ljubavna priča, snimanje je tek počelo i za sada sve ide dobro – rekao je Anočić, koji tumači naslovnu ulogu Perice.

Premijerno prikazivanje serije Dnevnik velikog Perice na Hrvatskoj televiziji planirano je za jesensku shemu HTV-a.

Foto: Press