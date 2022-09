Ema Kovač zabljesnula na Venecijanskom filmskom festivalu 2. 9

Festival svjetskog kazališta od 7. do 30. rujna Dvadeseto izdanje Festivala svjetskoga kazališta s četiri vrhunske izvedbe održava se od 7. do 30. rujna i podsjetnik je na neke od najblistavijih trenutaka iz nedavne prošlosti, a istodobno otvara vrata u nove forme i teme kojima se bavi petero iznimnih umjetnika. -U 20 godina postojanja Festivala svjetskog kazališta zagrebačka je publika mogla vidjeti najveće teatre i redateljska imena kao i sve procese koje danas držimo najvažnijim za sliku kazališta u svijetu od početka stoljeća do 2022. – rekla je na samom početku konferencije za medije umjetnička ravnateljica Festivala svjetskog kazališta Dubravka