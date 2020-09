Film Ideš? Idem! na Pula film festivalu

Pretposljednji film u konkurenciji za Veliku zlatnu Arenu 67. Pulskog filmskog festivala, film Ideš? Idem!, predstavljen je na konferenciji za novinare, gdje je redatelj Ljubo Zdjelarević kazao kako mu je ideja bila raditi film za mlađu publiku.

– Išao sam obrnutim putem. Prvo sam našao publiku za koju želim raditi film te sam onda odlučio što ću snimati – pojasnio je.

Kako kaže, mladi danas više nisu ispred televizije već su posvećeni novim medijima, poput You Tubea pa su njegovi likovi upravo jedan You Tube par oko kojeg se vrti priča, Vid Juračić i Kaya Solo (Kaja Kočevar) a tu je i gamer Baka Prase (Bogdan Ilić) koji je u trenutku snimanja filma bio najpopularniji gamer na Balkanu.

U filmu također igra i You Tuberica Veronika Rosandić, koja je zbog posla kojim se bavi ionako svakodnevno pred kamerama, stoga joj nije bilo teško stati ni pred onu filmsku:

– Jedina je razlika u tome što se na snimanju filma neke scene ponavljaju, dok mi improviziramo – rekla je.

Zijad Gračić ugodno je bio iznenađen pozivom za film te izjavio da ga je Zdjelarević dobro upotrijebio:

– Nisam unutar same radnje, ja samo slušam priču o onome što se dogodilo. Meni je cijeli taj svijet You tubera i influencera nešto novo i nepoznato – priznao je i dodao da mu je rad na filmu bio fantastično iskustvo.

Gračić smatra kako je ideja o ovakvom filmu senzacionalna, posebice stoga što je u trendu da igrani film ide ka dokumentarnom, a ovaj film je na tragu toga.

Producentica Barbara Jukopila rekla je da je produkcija bila zanimljiva, ali i zahtjevna:

– Snimali smo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH i Turskoj, što je bilo logistički vrlo zahtjevno. No, radila sam sa super ljudima i bilo je to odlično iskustvo – zaključila je.

