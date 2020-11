Film Strelcov – Sovjetski Pele

Dokumentarna serija Sveta zemaljska čuda Hrvatska radiotelevizija (HRT) od utorka, 10. studenog 2020. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u udarnom terminu od 21:05 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Sveta zemaljska čuda. Serija Sveta zemaljska čuda otkriva što ljudi rade iz vjerskih pobuda u nekima od najsvetijih mjesta na svijetu. Također, posjetit ćemo neka iznimna svetišta koja su izgradili pripadnici različitih religija – kršćanstva, islama, judaizma, hinduizma, šintoizma, animizma. Od jedne od najstarijih džamija u Africi do jedne od najstarijih sinagoga u Izraelu, od Angkor Watta, najvećeg vjerskog spomenika na svijetu, do monumentalne anglikanske katedrale u New Yorku – svaka