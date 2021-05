Ne propustite: Hrvatski film Crvena prašina na malim ekranima

Festival 38. Tjedan suvremenog plesa uključuje deset predstava od čega dva premijerna naslova Tjedan suvremenog plesa, najveći međunarodni plesni festival u Hrvatskoj, ove će se godine održati od 7. do 19. lipnja na nekoliko zagrebačkih lokacija: u Zagrebačkom kazalištu mladih, Zagrebačkom plesnom centru te Histrionskom domu. 38. festivalsko izdanje predstavit će deset recentnih predstava renomiranih umjetnika i umjetnika s međunarodne i domaće plesne scene, od čega će dvije biti premijerno predstavljene domaćoj publici. Francusko-belgijska koreografkinja, pjesnikinja i plesačica Claire Huber u Zagrebu će 11. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru premijerno predstaviti predstavu As we drove short short horizon-lines. Spomenuti projekt