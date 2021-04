Jurica Pađen & Aerodrom ponovno osvajaju regiju!

Nikola Mektić i Mate Pavić su izgubili drugi set, no u završnoj dionici nisu imali problema Nikola Mektić i Mate Pavić stigli su u četvrtak do šeste uzastopne pobjede na Touru (ukupno 26. u 2021. godini). Nakon slavlja u Miamiju uspješno su započeli i nastup na još jednom turniru iz Serije Masters 1000, onom u Monte Carlu. Oni su kao 2. nositelji bili slobodni na startu, a nakon toga su bili bolji od Urugvajca Ariela Behara i Ekvadorca Gonzala Escobara – 6:4, 1:6, 10:3. Nikola Mektić i Mate Pavić su izgubili drugi set, no u završnoj dionici nisu imali problema.