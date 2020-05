Video – Kazališta Komedija: COVIDeo 2020 – Neka cijeli svijet

By redakcija On 18 svi., 2020 At 09:20 AM | Categorized As Kazalište Kultura | With 0 Comments

Zagreb…

Online program na YouTube kanalu Kazališta Komedija Od petka do petka

Iako je Nacionalni stožer Civilne zaštite prije nekoliko dana donio odluku o popuštanju mjera i time načelno omogućio održavanja, između ostalog i kazališnih proba, u kazalištu Komedija to još neko vrijeme neće biti moguće jer je kazališna zgrada nakon potresa 22. ožujka dobila žutu, a zgrada u kojoj su uredi crvenu naljepnicu.

– No, željni rada, naši su se umjetnici okupili virtualno i snimili video završnog broja iz mjuzikla JALTA, JALTA autora Alfija Kabilja i Milana Grgića, svevremenski i za naše Kazalište amblematski NEKA CIJELI SVIJET! U spotu su vidljivi i kadrovi oštećene Komedije, i nadamo se da ćemo do povratka u Komediju barem na ovaj način poslati poruku nade našim brojnim dragim posjetiteljima! Najljepše zahvaljujemo svim autorima i njihovim nasljednicima – Alfiju Kabilju i obitelji Grgić, Mati Matišiću, Darku Domitroviću i Miri Gavranu te Milani Vuković Runjić na susretljivosti i ustupanju prava pri realizaciji spota, odn. prikazivanju predstava online – poručuju iz kazališta.

– Želimo također najaviti program prikazivanja tri predstave hrvatskih autora na Komedijinom YouTube kanalu pod zajedničkim nazivom „Od petka do petka“. Naime, počevši od petka, 15. svibnja u 20 sati na našem ćemo kanalu prikazivati po jednu predstavu s našeg repertoara koja će se moći pogledati do narednog petka, kad će biti dostupna iduća predstava. Predstave će biti prikazane sljedećim redoslijedom:

1. 15. 5. 2020. u 20:00 sati do 22. 5. 2020. u 18:00 sati: Mate Matišić: BLJESAK ZLATNOG ZUBA, gastarbajterska kronika, redatelj: Zoran Mužić

2. 22. 2. 2020. u 20:00 sati do 29. 5. 2020. u 18:00 sati: Darko Domitrović – Miro Gavran: BYRON, mjuzikl; dirigent: Dinko Appelt, redateljica: Ivana Čoh

3. 29. 5. 2020. u 20:00 sati do 5. 6. 2020. u 18 sati: Milana Vuković Runjić / Ana Tonković Dolenčić – Ivan Josip Skender: FARAON IZ ILICE JE MRTAV, glazbeni krimić; Redatelj: Krešimir Dolenčić, dirigent: Krešimir Batinić

Foto: Press – Screenshot Komedija

