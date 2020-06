Mladen Grdović u politici: To što sam na listi ne znači da se povlačim s estrade

By redakcija On 17 lip., 2020 At 06:51 PM | Categorized As Glazba Reportaže | With 0 Comments

Zadar…

– Željka Keruma poznajem preko 30 godina i on je dobar čovjek. Može on biti osebujan, ponekad izgubiti živce, ali on voli Dalmaciju i Hrvatsku; želi nam svima napredak. Angažirao sam se jer me zamolio za pomoć, a ja nikad ne odbijam svoje prijatelje. To što sam na listi ne znači da se povlačim s estrade; naprotiv, ne mislim prestati pjevati dok sam god živ. Danas ima previše pametnjakovića i onih koji gledaju samo svoje interese, a domovina i gospodarski napredak nam ipak svima trebaju biti prioritet. To je sve što ću za sada reći na ovu temu, Mladen Grdović – poručuju iz PR tima glazbenika u priopćenju za medije.

Foto: Scena.hr