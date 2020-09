Najstariji zanat, gorko slatka drama u Puli

By redakcija On 23 ruj., 2020 At 01:13 PM | Categorized As Kazalište Kultura | With 0 Comments

Pula…

Najstariji zanat autorice Paule Vogel u režiji Nine Kleflin

U četvrtak, 24. rujna 2020. ZGK Komedija gostuje u Puli s predstavom Najstariji zanat autorice Paule Vogel u režiji Nine Kleflin. U predstavi Najstariji zanat igraju: Mila Elegović, Nera Stipičević, Nada Abrus, Jasna Bilušić i Mirela Brekalo Popović.

Najstariji zanat, gorko slatka drama Paule Vogel govori o ženama. Govori o njihovoj ranjivosti, o njihovoj duši, o njihovom položaju u svijetu i nastojanju da ga promijene.

Paula Vogel, jedna od najvećih živućih dramatičarki u Sjedinjenim američkim državama, pa i u svijetu, često u svojim kazališnim komadima govori o društveno angažiranim temama, o seksualnom zlostavljanju, o isto spolnim zajednicama, o homofobiji, ali njezina velika tema su uvijek iznova žene i njihova sudbina u društvu. I ona o njima progovara s dubokim razumijevanjem i ljubavlju, a njena satirička oštrica usmjerena je na nepravde i nelogičnosti s kojima se žene uvijek iznova bore.

Predstava govori o prostituciji kao o zanatu koji se može zabraniti, ali se ne može iskorijeniti, govori o ljudskoj potrebi za dodirom, za bliskošću i intimom, koja će uvijek prevladati i najbizarnije odnose.

Prostitutke u ovoj priči su organizirane kao privatno poduzeće koje se bori sa zamkama kapitalističke ekonomije, to fabulu predstave čini i aktualnom i smiješnom. I nadasve tužnom, naravno. Ovih pet dama su radnici, kao i svi drugi radnici, potplaćeni, umorni, zabrinuti. To što je njihovo tijelo predmet njihovog rada, a seks njihova djelatnost, čini sve teze kapitalističke ekonomije još vidljivijim, a radnike – tih pet iscrpljenih žena – još ranjivijim na uobičajene nepravde društva.

Na jednom uglu, na klupi, pod starom uličnom svjetiljkom sjedi pet žena koje još nisu poražene. Iako umiru jedna za drugom, one se još bore, one još vole. Dvostruki moral društva ih još nije slomio, one se znaju nositi s licemjerjem društva, one su stručnjaci za fasade iza kojih se ljudi skrivaju.

Foto: Press/Novković