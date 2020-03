Premijerno: Buđenje u režiji Aide Bukvić

Zagreb…

Zagrebačka premijera predstave Buđenje prema tekstu Brada Bircha

U subotu 14. ožujka 2020. godine u 19.00 sati u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1) održat će se zagrebačka premijera predstave Buđenje prema tekstu Brada Bircha, u režiji Aide Bukvić, a u izvedbi Ive Kraljević i Silvija Mumelaša. Predstava je nastala u koprodukciji s Osječkim ljetom kulture.

Ona i On. Mladi. Zaljubljeni. Zaposleni. Dvije plaće, dobra, sigurna radna mjesta. Svaki dan ista rutina: buđenje – tuširanje – doručak – vožnja na posao – ured – pauza za ručak – ured – vožnja s posla – večera – kauč- televizor – krevet – buđenje – tuširanje – doručak – vožnja na posao – ured – pauza za ručak – ured – vožnja s posla – večera – kauč- televizor – krevet… Sretni su? Ne postavljaju si bespotrebna pitanja. To je dio paketa. To se podrazumijeva. Kad se odjeća zgužva izglačaš je svojim parnim glačalom. Kad se uznojiš istuširaš se toplom vodom iz svog električnog bojlera. Kad si gladan izvadiš sendvič iz njegova plastičnog omota. Kad si umoran baciš se na svoj madrac od memorijske pjene. Glavno da nam bombe ne padaju po glavama. To su neki tuđi ratovi. To su samo vijesti. Ratova uvijek negdje ima. To je dio paketa. To se podrazumijeva. Glavno je da smo mi dobro. A dobro smo. Sve je dobro. Svaki dan…

Koji je danas dan? Danas je dan kad iz bankomata nije izašlo ništa osim papirića na kojemu piše: „Transakciju nije moguće izvršiti“. Danas je dan kad si se probudio i spoznao svu beznačajnost vlastita života. Pa se odlučiš oduprijeti toj ispraznosti, običnosti, konvencionalnosti, tehnološkoj manipulaciji, društvenim normama i svim kompromisima svijeta. I dobro ti je, uzbudljivo i novo. Zgužvan si i smrdiš, ali to te više ne opterećuje. Briga te za vijesti. I za tuđe ratove. Sad vodiš, napokon, svoj vlastiti. U tvom ratu je dobro. Glavno je da si ti dobro. A dobro si. Sve je dobro. Svaki dan…

Koji je danas dan? Danas je dan kad si ogladnio. U ruci držiš svoju posljednju konzervu graha, ali u tvome otvaraču za konzerve iscurile su baterije. Danas je dan kad ti nije palo na pamet da izađeš van, uzmeš prvi kamen i razbiješ tu vražju, limenu stvar. Umjesto toga guliš etiketu i jedeš papir. Danas je dan kad se ne radi više o beznačajnosti tvoga života nego o potpunoj nepripremljenosti za nj. Danas je dan kad ti je krivo što nisi pogledao više dokumentaraca o majmunima.

Danas je dan kad sjediš u mraku kazališta, u tišini i kažeš si: „Ma, to nisam Ja! To su Ona i On. To su Oni.“

Zaplješćeš im, jer, to je dio paketa. To se podrazumijeva. Pa odeš do bankomata. Pa do trafike – po nove baterije – Marijana Fumić, dramaturginja.

Buđenje:

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

Prijevod: Kristina Kegljen

Dramaturgija: Kristina Kegljen i Marijana Fumić

Scena i kostimi: Marijana Fumić i Aida Bukvić

Video: Marko Žuljević

Oblikovanje svjetla: Tomislav Kobia

Oblikovanje zvuka: Marko Žuljević

Izbor glazbe: Aida Bukvić

Tehnička realizacija: Dražen Budimir i Josip Brandis

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Zagrebačka premijera: 14. ožujka 2020. – Studio EXIT (Gundulićeva 37/1)

Foto: Press