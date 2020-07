Stand up – Saša Turković: Ljeto u Ludensu

U Ludensu…

Porcija smijeha – Ljeto u Ludensu

– Svake srijede u srpnju u 21.00 sati u Atriju Doma mladih očekuje vas porcija smijeha uz poštivanje svih epidemioloških mjera – poručuju organizatori i pozivaju da provedete Ljeto u Ludensu.

Na programu Ljeto u Ludensu za 8. srpnja 2020. godine je one man show Saša Turković Preživjeti u obitelji.

ŠTO JE PREŽIVJETI U OBITELJI?

Sašin prvi one man show posvećen je isključivo obiteljskom životu i preživljavanju istog. Fore stvarane tijekom 44 godine Sašina života te ispolirane brojnim nastupima k’o obiteljska srebrnina nakupile su se poput režija i nastala je predstava Preživjeti u obitelji. Prvim samostalnim showom Saša će vam na pladnju poslužiti iskustvo žongliranja suživota s troje djece, brižnom suprugom, kamatnim stopama, komunalijama i poslom u čemu ćete se sigurno prepoznati. U više od 80 minuta smijeha Saša će s vama podijeliti sve aspekte obiteljske svakodnevice te vas savjetovati kako kao otac, suprug i muškarac na kraju dana zaspati sa smiješkom na licu.

Preživjeti u obitelji je savršen izlazak za sve koji trebaju kratki “tajmaut” od svojih najbližih i kozmološkog fenomena zvanog život. Dobrodošli!

TKO JE SAŠA TURKOVIĆ?

Otac, suprug, biznismen i najstariji komičar LAJNAP COMEDY kolektiva. Na pozornici stasom i glasom ozbiljan k’o predsjednički kandidat, a teze koje iznosi smiješne su kao hrvatske penzije. Što ga s obzirom na godine stvarno pogađa. Fore su mu kao i njegovo slobodno vrijeme, kratke i britke, bez psovki i vulgarnosti, jer mora paziti što priča pred djecom. No zato će svoje najzločestije ideje upakirati u celofan pristojnosti i staviti mašnicu sarkazma da nećete ni znati kako odjednom umirete od smijeha. Nastupa isključivo u košulji i odijelu nakon što su ga dečki iz LAJNAPa zamolili da više ne dolazi u togi.

Tijekom svoje karijere (od početka kenozoika nadalje) nakupio je više od 400 nastupa. Dodatno iskustvo dobio je i life coachingom te motivacijskim govorništvom u koje povremeno upusti savjetujući ljude kako ne postati stand-up komičarem. Kada nije na pozornici, baca se na svoj dnevni posao, u gospodarskoj grani srodnoj zabavi – prodaje CNC strojeve.

Saša je komičar čiji će vas nastup oduševiti ležernošću izvedbe i opuštenom smijehu koji će vas okrijepiti.

Ljeto u Ludensu:

01. srpnja 2020. Stand up by Goran Vugrinec

08. srpnja 2020. Stand up by Saša Turković

15. srpnja 2020. Stand up by Vlatko Štampar

22. srpnja 2020. Stand up by Aleks Curać Šarić

29. srpnja 2020. Teatar Exit i Kazalište Ulysses: Cabaret – Koncert za žlice i gitaru

Prodaja ulaznica:

– Ured Ludens teatra: DMKC (soba 11) 10:00-14:00h, utorkom do 17:00h

– Šareni dućan, Hotel Podravina, Le Petit Café, www.ulaznice.hr

Foto: Press