Koncertni spektakl: Tom Jones u Hrvatskoj

By redakcija On 14 velj., 2020 At 10:37 AM | Categorized As Glazba Kultura | With 0 Comments

U Opatiji…

Velški glazbenik Tom Jones, koji ove godine slavi 80. rođendan prvi put dolazi u Opatiju, a na Ljetnoj pozornici nastupit će 11. srpnja 2020. godine

– Iako je Tom Jones često nastupao u Hrvatskoj iznimna nam je čast što će prvi put nastupiti na Ljetnoj pozornici. Njegovi koncerti neopisiv su doživljaj stoga očekujemo koncertni spektakl – rekao je organizator koncerta i direktor Star produkcije, Alen Ključe.

Tom Jones jedan je od rijetkih glazbenika koji i na pragu osamdesete uspješno odrađuje svjetske turneje. Na sceni je više od 50 godina, a njegovi posljednji albumi “Long Lost Suitcase”, “Spirit In The Room” i “Praise & Blame” oduševili su ne samo obožavatelje već I svjetsku glazbenu kritiku. Jones je posljednji put u Hrvatskoj nastupio prošle godine u Dubrovniku, a sada se ponovno vraća na Jadran, no ovaj put u Opatiju gdje će u organizaciji Star produkcije i Festivala Opatija, 11. srpnja održati koncert na Ljetnoj pozornici.

Tom Jones je u karijeri objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 video albuma, pet live i 16 kompilacija. Glazbene kritičare posebno su oduševili, što produkcijski, što izvedbom, posljednja tri što je samo potvrda da s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe. Tomov album iz 1999. godine “Reload”, na kojemu su hitovi “Sex Bomb” i “Mama Told Me Not to Come”, najprodavaniji je u njegovoj karijeri, a na prvom mjestu britanskih top lista prodaje bio je dvije godine.

– Ovakvi koncerti čine nas vrlo ponosnima, jer je osim što puno znače za našu destinaciju nude i nezaboravan ugođaj posjetiteljima i samim glazbenicima. Za razliku od ostalih lokacija ovdje u intimnom ambijentu nadomak mora posjetitelji su na svega nekoliko metara od glazbenih zvijezda što je uistinu jedinstvena prilika i događaj za cjeloživotno pamćenje. Naša dosadašnja suradnja s vrijednom ekipom Star Produkcije uvijek je bila na uzajamno zadovoljstvo stoga veseli što ovaj koncert radimo upravo s njima – rekao je Ernie Gigante Dešković, ravnatelj Festivala Opatija.

Jones je jedan od rijetkih izvođača koji je i nakon toliko godina na sceni u samom vrhu glazbene industrije. Upravo zbog doprinosa umjetnosti te promociji Velike Britanije u svijetu, kraljica Elizabeta II ga je 2006. godine imenovala vitezom I dala mu titulu Sir, a 2012. nastupio je I na njenom Dijamantnom jubileju u Buckinghamskoj palači.

U svojoj impresivnoj karijeri dobio je mnoga priznanja; BRIT Award za doprinos glazbi, Silver Clef za životno djelo, Hitmaker nagradu od američke Kuće Slavnih te prestižnu Music Industry Trust Award.

Glazbeni spektakl ovog nevjerojatnog pop rock pjevača raskošna baritona s istinskim osjećajem za soul i blues je koncert koji se ne smije propustiti. Ulaznice za nastup Toma Jonesa, 11. srpnja na opatijskoj Ljetnoj pozornici možete kupiti od petka, 14. veljače u sustavu i na svim prodajnim mjestima Eventima.

Foto: Press