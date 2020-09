Stjepan Hauser: Svijet je postao vrlo čudno mjesto za sve nas

By redakcija On 11 ruj., 2020 At 11:40 AM | Categorized As Glazba Kultura | With 0 Comments

Video…

Stjepan Hauser u novom spotu Lacrimosa (Requiem) na groblju i u napuštenom kamenolomu!

– Na albumu sam počeo raditi u srpnju 2019. Zamišljao sam ga tijekom svog života sastavljajući u mislima najljepše klasične skladbe i iznova ih zamišljajući kao skladbe za violončelo. Bila mi je čast konačno ih snimiti s Londonskim simfonijskim orkestrom, kao što sam to oduvijek zamišljao. A onda, netom nakon objavljivanja albuma početkom ove godine, kao što svi znamo, svijet je postao vrlo čudno mjesto za sve nas. Kroz ovo zabrinjavajuće vrijeme, uvijek sam imao glazbu kojoj sam se vraćao. Dala mi je osjećaj svrhe i podsjećala me na svu ljepotu u svijetu i snagu ljudskog duha. Odlučio sam počastiti taj duh snimajući seriju izvedbi ‘Alone, Together’. Smatram se blagoslovljenim na mnogo načina; iako sam bio kod kuće u lockdownu, imao sam za snimanje prekrasnu kulisu Hrvatske. Uvijek sam se osjećao povezan s vama. Slušanje vaših komentara i poruka, dalo mi je svrhu i odlučilo sam obilježiti ovo vrijeme. Okolnosti za snimanje i snimanje, stvorene za jedinstvene izvedbe, daju im vlastitu romantičnu vedrinu. Zahvaljujem vam što ste mi dali snagu i pozitivu. Nadam se da ćete i kroz originalne klasične snimke i ljepotu filma “Alone, together” pronaći mir, snagu i samopouzdanje. Radujem se što ću vas sve uskoro ponovo vidjeti. S ljubavlju, HAUSER – ističe Stjepan Hauser koji je tijekom izolacije i koncertne pauze zbog koronavirusa marljivo radio na spotovima i sadržaju.

Stjepan Hauser je objavio novi spot Lacrimosa (Requiem), posljednji u nizu spotova snimljenih za svaku skladbu s albuma “Classic. U ovom mračnom i dramatičnim spotu za Mozartovo remek-djelo, Hauser je sniman na groblju, a korištena je i kulisa napuštenog kamenoloma u Ližnjanu kraj Pule.

Stjepan Hauser će 23. listopada objaviti CD+DVD izdanje “Classic” (Deluxe). Uz originalni album na CD-u, na DVD-u će biti ponovno editirani videomaterijali iz njegova tri “Alone, Together” koncerta koji su bez publike održani u pulskoj Areni, slapovima Krke i dubrovačkim zidinama. U video programu će uz odabrane pjesme s albuma “Classic” biti i teme iz filmova i TV naslova: “Pirates of the Caribbean”, “May It Be” (Lord of the Rings), glavna tema iz “Game of Thrones”…

Marljivim radom Stjepan Hauser osvojio je i nove obožavatelje diljem svijeta – Hauser je ove godine dobio više od 4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i u prosijeku gotovo 350 milijuna mjesečnih prikaza, što ga svrstava među najpopularnije glazbenike.

Foto: Press

Video: