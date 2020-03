Što čitati u karanteni? #ostanidoma i putuj čarolijom knjige

Što čitati u karanteni?

Dok pandemija koronavirusa trese svijet, knjige mogu poslužiti kao korisno sredstvo za lakše podnošenje izolacije i karantene! Bilo da ste strastveni knjigoljubac ili se s knjigom družite samo pod prisilom, ova situacija u kojoj se cijeli svijet upravo nalazi je idealna prilika za bijeg u neke imaginarne svjetove. Stoga vam u nastavku donosimo preporuku aktualnih naslova kriminalističkog žanra, povijesne fikcije, drame i ljubavnih romana…

Započnimo sa Stephenom Kingom! Roman Uljez još je jedno remek djelo iz pera ovog nenadmašnog kralja krimića i horora, koje je poslužilo kao predložak za TV seriju Autsajder koja se trenutno emitira na HBO GO. Terry Maitland je drag čovjek, no je li moguće da ima i drugo lice? Odgovor na to pitanje šokirat će vas u jedinstvenom stilu Stephena Kinga. Dok gutate ovo prvorazredno štivo, ono što će vas najviše uznemiriti i izazvati nelagodu zapravo je propitivanje čudovišne strane čovjekove prirode. »Nešto što počinje kao lov na ubojicu skreće u sablasni svijet nadnaravnoga. King se vješto služi forenzikom i oblikuje uvjerljivu kliničku stvarnost prepunu užasa.« Publishers Weekly

Iz pera autorice Trinaeste priče Diane Setterfield dolazi još roman Bila jednom jedna rijeka koji će vas osvojiti na prvu… Godina je 1887., zimska je, mračna noć solsticija, najdulja noć u godini, u svratištu Labud na rijeci Temzi, gdje će se uskoro dogoditi nešto nevjerojatno. Redoviti posjetitelji upravo su usred pričanja priča kako bi odagnali tamu kad se vrata naglo otvaraju otkrivajući ranjena stranca. U njegovim je rukama beživotno tijelo djeteta. Djevojčica od kojih četiri godine ne daje nikakve znakove života i, po svim znakovima, već je prešla na onaj svijet. No, nekoliko sati kasnije, udahnut će i vratiti se u život. Je li u pitanju čudo? Ili bi znanost mogla pružiti objašnjenje? Ova pitanja imaju svoje odgovore, ali neki od njih prilično su mračni…

S više od milijun prodanih primjeraka u godini nakon objavljivanja, roman Djevojka iz močvare američke spisateljice Delie Owens, od samozatajnog se debitantskog djela prometnuo u književnu senzaciju. Ovaj bestseler The New York Timesa glumica Reese Witherspoon odabrala je za svoj knjižni klub, ali i kao predložak za istoimenu ekranizaciju koju će producirati upravo njena tvrtka Hello Sunshine. Djevojka iz močvare dirljiva je priča o odrastanju i ljubavi koja slama srce, kao i zapanjujuća oda prirodi i preživljavanju pod njezinim okriljem. Ova knjiga pršti toplinom, ljepotom i prkosom i nikog ne ostavlja ravnodušnim.

U očaravajućem novom povijesnom romanu Aliceina mreža autorice Kate Quinn, dvije žene – špijunka, unovačena u čuvenu francusku mrežu Alice za vrijeme Prvog svjetskog rata, i pomalo neobična djevojka, Amerikanaka i pripadnica tamošnjeg visokog društva koja traži svoju rođakinju nestalu 1947. – udružene su u ovoj čudesnoj priči o hrabrosti i iskupljenju. Očaravajuća priča uvlači čitatelja u vrtlog dramatičnih povijesnih događaja, ispripovijedana brutalno iskreno, grubo i nježno, intimno i dirljivo.

Novo izdanje bezvremenskog klasika Male žene dolazi u redigiranom prijevodu Tatjane Jukić. Već naraštajima čitateljice i čitatelji zaljubljuju se u sestre March i Male žene, najomiljeniji i najdugovječniji roman Louise May Alcott. Upoznajemo ih bliske i zajedno: darovitu Jo, buduću književnicu, krhku i tragičnu Beth, prelijepu Meg, te razmaženu i romantičnu Amy. Pratimo ih dok se bore s nedaćama i neizvjesnostima koje prate odrastanje u Novoj Engleskoj, u vrijeme Američkoga građanskog rata. To je roman koji istražuje neprolazne teme: ljubav i smrt, rat i mir, sukob osobne ambicije i odgovornosti prema obitelji, te sraz Amerike i Europe.

Književni fenomen iz pera japanskog novinara Hidea Yokoyame, Slučaj 6-4 prodan je u više od milijun primjeraka samo u Japanu, dobitnik međunarodnih priznanja i nagrada najrelevantnijih književnih časopisa… „Slučaj 6-4 ni po čemu nije običan kriminalistički roman, već nagrađivani kulturološki fenomen na razini Larssonove trilogije Millennium. Pet dana u siječnju 1989., roditelji sedmogodišnje učenice iz japanskog gradića sjedili su i slušali uvjete otmičara svoje kćeri. Nikad neće otkriti njegov identitet. Nikada više neće vidjeti svoju jedinicu. Idućih četrnaest godina japanska je javnost slušala isprike policije. Nikad neće zaboraviti fijasko od istrage koja je postala poznata kao „Slučaj 64“…

Roman Sedam smrti Evelyn Hardcastle iz pera Stuarta Turtona proglašen je najmaštovitijom knjigom 2018. Godine. Ovaj uzbudljivi bestseler koji vodi čitatelja u avanturu nalik nečemu što bi poteklo iz spisateljskog pera Agathe Christie, osvojio je nagradu Costa za najbolji debitantski krimić i proglašen je knjigom godine od strane The Guardiana, Financial Timesa i Daily Telegrapha, a poznata producentska kuća koja je radila čuvenu seriju Downton Abbey kupila je prava za TV-seriju po ovoj knjizi. Evelyn Hardcastle neće umrijeti samo jednom. Utjelovit će se u osam različitih svjedoka tijekom osam dana. Dokle god Aiden Bishop, jedan od uzvanika, ne riješi njezino ubojstvo, dan će se ponavljati bez kraja i konca. I uvijek će završiti sudbonosnim hicem iz pištolja…

Ernest i ja Paule McLain očaravajući je roman o burnoj ljubavnoj vezi Marthe Gellhorn i Ernesta Hemingwaya. Godine 1937. dvadeset osmogodišnja Martha sama odlazi u Madrid izvještavati o strahotama Španjolskog građanskog rata i ondje je privuku priče običnih ljudi zahvaćenih ovim razarajućim sukobom. K tome se još neočekivano i ludo zaljubi u Hemingwaya, čovjeka koji je već na najboljem putu da postane legenda. U sjeni predstojećeg Drugog svjetskog rata, u burnom okruženju Madrida, Finske, Kine, Key Westa i posebice Kube, gdje Martha i Ernest grade svoj dom, njihova veza i spisateljske karijere se rasplamsaju.

U romanu Sve što smo ikad željeli autorice Emily Giffin, troje vrlo različitih ljudi morat će birati između svojih obitelji i svojih najdubljih uvjerenja… Usred laži, skandala i kontroverzija, Tom, Nina i Lyla nekako se nađu na istoj strani i moraju preispitati svoje odnose prema drugima i samima sebi te pronaći hrabrost da počnu živjeti u skladu sa svojim najdubljim vrijednostima. Dubok i dirljiv roman Emily Giffin donosi nam nemoguću dilemu koja će nas natjerati da razmislimo o ljubavi i odanosti.

A za kraj jedan novitet koji je upravo danas osvanuo u prodaji! Godine 1612. Fleetwood Shuttleworth, sedamnaestogodišnja gospodarica velebnog Gawthorpe Halla, trudna je već četvrti put. No ona još nije uspjela iznijeti trudnoću do kraja i njezin muž Richard u strahu je da će ostati bez nasljednika. I tada, posve slučajno, Fleetwood upoznaje siromašnu mladu primalju Alice, koja joj obeća da će joj pomoći da rodi zdravo dijete. Međutim, Alice uskoro optuže da je vještica. Dok jačaju međusobna optuživanja i zloglasna suđenja vješticama potresaju sjeverozapad Engleske, Fleetwood riskira sve da pomogne Alice. Sudbine dviju žena u smrtnoj opasnosti isprepliću se i postaju neraskidive dok im preostaje sve manje vremena za spas… Roman Familijari engleske spisateljice Stacy Halls kompleksan je i senzibilan portret hrabre i uporne mlade djevojke koja traži svoje mjesto u svijetu. Roman koji se mora pročitati.

