Striptiz smrti u Kultnom petku

Hrvatska – Island 23:22 Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija pobijedila je Island u 3. kolu Glavne skupine 1 Europskog prvenstva kojemu su Mađarska i Slovačka domaćini. Bila je to utakmica puna preokreta. Hrvatska je u prvom dijelu zaostajala pet, a u nastavku vodila pet razlike. Na kraju je do pogotka odluke stigla desetak sekundi prije isteka vremena. To su naši prvi bodovi u drugom krugu. U odnosu na susret s Danskom, hrvatska reprezentacija doživjela je nove promjene. U ekipu su ušli vratar Ivan Pešić umjesto ozlijeđenom Mirka Alilovića, lijevo krilo Davor Ćavar, kao zamjena za pozitivnog Lovru Mihića, te povratnik