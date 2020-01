Svečana 500. izvedba predstave Kauboji: Čestitamo!

Predstava Kauboji svečano izvedena 500. put

Sada već kultna predstava Kauboji u subotu 11. siječnja izvedena je 500. put. Od premijere 6. ožujka 2008. godine prošlo je punih 12 godina. Ova nagrađivana predstava, koju je pogledalo 150 000 ljudi, postala je zaštitni znak Teatra EXIT.

U predstavi Kauboji igraju: Živko Anočić/Damir Klemenić, Matija Antolić, Saša Anočić, Hrvoje Barišić, Krunoslav Klabučar, Rakan Rushaidat, Radovan Ruždjak, Ivana Rushaidat.

On je jahač ledenog pogleda, u kojem se zrcali samoće i prerije horizont, a šešir mu miriše na znoj, krv i nešto viskija. Okorjelo srce ovog, samorazumljivo, ubojice bez razloga, može zagrijati jedino zanosni glas pun meda i obećanja jedre barske pjevačice. Ovo je početak jedne od tisuće sličnih vestern priča našeg djetinjstva. Priča o gubitnicima u neuspjelim pokušajima da to više nisu.

U jedno bezimeno mjestašce, nalik Ogulinu ili Bednji ili Ladimirevcima, stiže redatelj koji odlučuje vratiti se svome djetinjem snu o kaubojima i postaviti mjuzikl s lokalnim naturščicima. Ova trupa sazdana je od ljudi koji, poput bova, plutaju u vremenu i prostoru, koji su, na putu od rođenja do odraslosti, svaku moguću šansu izgubili ili jednostavno – prespavali. To je pozicija iz kojih kreće saga o njima i njihovom odskoku u snove, zajedno s vestern mjuziklom u punom sjaju, poput ode žanru koji slavi herojstvo antiheroja, barut, suze, usnu harmoniku i poljupce na mjesečini. Mogućnost grubosti i nemogućnost nježnosti, okvir je melodrame.

Korektnost politički nekorektnog humora, lavine naoko usputnih bizarnih bravuroza, šaka su u trbuh licemjernosti korektnog društvenog bontona, ovdje i sada. To je ona šaka koju poznajemo iz ostalih Exitovih predstava, baš kao i natprosječnu glumačku spremnost, maštovitost pokreta i kiruršku preciznost detalja u izvedbi kojom ni iz čega, iz tame prazne pozornice, nastaje sve, pa i mnogo više.

– Sve to, KAUBOJI su naslijedili od EXITA, ali ovi revolveraši i pjesnici odjahali su ipak nešto dalje! Dogodilo se ono što smo s nestrpljenjem čekali, jer nakon DEKADENCIJE, IZBACIVAČA, SHAKEspearea na EXit, KAKO MISLIŠ MENE NEMA?! i drugih predstava koje su zatvorile uspješni krug Exitove estetike, postavilo se pitanje – kuda dalje? Mjuzikl, žanr koji za cijenu karte nudi društvenu eutanaziju, slatkoćom nota i u oblaku pudera uljuljkuje od posla umorne građanke i građane, elem, pa on je upravo SUPROTAN svim načelima exitovskog poimanja kazališta!? Jašući na slatkim stereotipima žanra mjuzikla, ali naoružani exitovskom brutalnom izravnošću – stižu KAUBOJI koji ponovno dokazuju da granice postoje zato da bi ih se rušilo – poručuju iz kazališta.

Predstava Kauboji je ponovno na rasporedu u nedjelju 19. siječnja u 20h.

Ulaznice su dostupne na blagajni Teatra EXIT (Ilica 208) i na www.ulaznice.hr.

Foto: Press – Luka Pešun